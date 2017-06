Miss Green eerste Nederlandse mode label met GOTS-certificering

De kledingbranche is na de olie-industrie de meest vervuilende ter wereld. De katoenindustrie verbruikt 16% van alle bestrijdingsmiddelen ter wereld en is oorzaak van miljoenen pesticide-vergiftigingen per jaar. Miss Green laat zien dat het wel duurzaam kan, wanneer mode labels verder gaan dan mooie woorden en hun productieketen echt veranderen. Dat doet Miss Green sinds 2008 met fashionable kleding van topkwaliteit, die duurzaam geproduceerd is voor een realistisch bedrag. “Onze kleding is niet alleen modieus en van duurzame materialen, maar ook tijdloos zodat je het meer seizoenen kan dragen. Vanaf het begin werken we aan een keten waarin alles zoveel mogelijk biologisch geteeld wordt en mensen onder zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden werken. Ik ben er trots op dat Miss Green nu als eerste modelabel in Nederland volledig gecertificeerd is door de Global Organic Textile Standard (GOTS)”, aldus Maaike Groen, oprichter en eigenaar van Miss Green.

GOTS – van vezel tot eindproduct

GOTS-certificering betekent dat het gehele productieproces is uitgevoerd op een maatschappelijk verantwoorde en milieuvriendelijke manier. Dat begint ermee uitsluitend gebruik te maken van katoen, natuurlijke vezels en wol, die zijn goedgekeurd door de International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM). Daarna wordt erop toegezien hoe er wordt omgegaan met chemicaliën, waterverbruik en waterzuivering, met de arbeidsomstandigheden in ateliers en fabrieken en met alles wat er komt kijken bij de verpakking, handel en distributie van het eindproduct. Sinds de oprichting van Miss Green hebben meer mode labels aandacht gekregen voor deze zaken, maar dit is de eerste keer dat GOTS een Nederlands merk certificeert.

“Laat andere merken ook hun verantwoordelijkheid nemen”

Maaike Groen, oprichter en eigenaar Miss Green: “Een paar euro voor een shirt kan gewoon niet. Dan worden er – linksom of rechtsom – mensen in de productieketen uitgeknepen en lijdt het milieu schade. Stiekem weten we dat allemaal wel, maar willen we het niet weten. Ik probeer met Miss Green te laten zien dat het ook anders kan. Het feit dat Miss Green nu als eerste Nederlandse mode label GOTS-gecertificeerd is, betekent dat de andere merken er nog niet zijn. Groen: “Er zijn veel goede initiatieven op het gebied van het verduurzamen van de kledingindustrie, zoals het convenant duurzame kleding en textiel, vrijwillige afspraken en er zijn zelfs wetten in de maak op Europees niveau. Echter, ik wil dat alle merken hun handtekening opvolgen door echt verantwoordelijkheid te nemen en het gewoon te doen. Miss Green neemt dit zo serieus dat we er zelfs een duurzaamheidsmanager voor hebben aangenomen. Als wij dat als klein merk kunnen, dan kunnen anderen dat zeker ook!”