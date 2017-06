Meubelvergelijkingssite Furn.nl op duurzame toer

De online meubelvergelijker Furn.nl is sinds vandaag de eerste Nederlandse vergelijkingssite die een boom plant voor ieder online verkocht meubelstuk. Ook lanceert Furn.nl een duurzaamheidsfilter en een tweedehands meubelplatform om bezoekers bewuster te maken van de impact die zij als consument op het milieu kunnen hebben. Volgens de site een noodzakelijke stap om een transitie te maken naar een duurzamere wereld.

Vanaf vandaag plant meubelzoekmachine Furn.nl een boom voor vrijwel ieder verkocht meubel. Wie via de site meer dan 100 euro uitgeeft bij een groot aantal webshops draagt daarmee een klein groen steentje bij. Naast bomen planten, helpt Furn.nl de klant een handje extra met de transitie naar duurzaam consumeren door aparte duurzaamheidsfilters. Dit filter selecteert op eigenschappen als FSC-hout, energie A++-label of de aanwezigheid van biokatoen.

Ontbossing is wereldwijd een groot probleem. Jaarlijks verdwijnt er 8,8 miljoen hectare aan bos. Daarnaast draagt ontbossing bij aan ruim 10% van de jaarlijkse CO2-uitstoot. Een initiatief als Furn.nl zorgt dat verkochte producten gecompenseerd worden door het planten van bomen. Oprichter Jelle Bekirovic (25) hoopt dan ook dat andere bedrijven en vergelijkingssites dit voorbeeld volgen. “Wanneer ieder bedrijf een groot aantal bomen plant en zijn eigen uitstoot goed onder de loep neemt, kunnen grote stappen gemaakt worden”, aldus Bekirovic. Een boom is bovendien een ideaal middel om CO2 op te slaan. Er zijn namelijk vrijwel geen effectievere manieren om CO2 uit de lucht op te vangen dan via bomen.

Tenslotte lanceert het bedrijf van de jonge ondernemer vandaag ook een tweedehands meubelmarktplaats: SecondFurn.nl. Hierop kunnen particulieren hun tweedehands of vintage meubels plaatsen en verkopen. In tegenstelling tot een grote site als Marktplaats verdient SecondFurn niks aan de advertenties. Het draait bij Secondfurn dus echt om het stimuleren van de circulaire economie. Daardoor is er is er een aanbod van uitsluitend tweedehands en vintage meubelen en geen reclame van grote bedrijven.