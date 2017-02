Metropoolregio presenteert Roadmap Next Economy

Zij deden dat tijdens de bijeenkomst ‘Investing in Europe: builiding a coalition of smart cities; regions towards a third industrial revolution’. Dit was een gezamenlijk initiatief van het Comité van de Regio’s en de Europese Commissie.

Top van steden en regio’s

Het seminar was een opvolger van de Top van steden en regio’s in Bratislava, die in juni 2016 plaatsvond. Tijdens het plenaire deel spraken Jeremy Rifkin, Voorzitter van the Foundation of Economic Trends, en Maroš Šefčovič, vicevoorzitter van de Europese Commissie, over de voortgang van het inmiddels tot Bratislava omgedoopte initiatief. Šefčovič benadrukte dat steden van cruciaal belang zijn voor de energietransitie en dat Europa hierin het leidende continent wordt: “Europa ligt op koers om de doelstellingen voor 2020 te halen.”

Antwoord

Verder sprak Burgemeester Aboutaleb over de aanleiding en het doel van Roadmap Next Economy, het plan voor vergroening en digitalisering van de economie. Roadmap Next Economy is het antwoord van de regio op de economische uitdagingen van de toekomst.

Banen

Het zorgt onder meer voor het retrofitten van 300.000 woningen, het centraal stellen van Internet of Things, het invoeren van een 5G-netwerk en de overgang van het havenindustriële complex naar groene, niet op fossiele grondstoffen gebaseerde, economie. Dit zal uiteindelijk zorgen voor 10.000 nieuwe banen. Hiervoor is ook verandering in het onderwijs nodig, zei Aboutaleb. Technologieën zijn vaak binnen twee jaar alweer verouderd en de opleidingen moeten zich hierop aanpassen.

Boodschap

De algehele boodschap van het evenement was dat de regio’s en steden een leidende rol spelen in het proces van het opbouwen van een slimmer en duurzamer Europa. Door samenwerking en de mogelijkheid om nieuwe technologieën te ontwikkelen zullen de doelen voor een Energy Union behaald worden.