Meerderheid Nederlandse ondernemers worstelt met work-life balance

Als ondernemers het zelf voor het zeggen hadden, zouden ze de balans tussen werk en privé evenredig verdelen. Toch zegt slechts een kwart (24%) dat deze 50-50 verhouding tot de realiteit behoort. 16 procent geeft aan dat de balans in werkelijkheid 80-20 is, gevolgd door de verhouding van 70-30 en 60-40 (beiden 14%). Bij veel ondernemers is de balans dus verre van gewenst en besteden ze veel meer tijd aan hun zakelijke leven. Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek van Teamleader onder Nederlandse mkb’ers.

Te weinig tijd voor privéleven maakt ongelukkig

Het verschil tussen de gewenste en werkelijke work-life balance speelt de ondernemer parten. Kijkend naar waar Nederlandse ondernemers ongelukkig van worden, zien we dat de disbalans tussen werk en privé op de eerste plaats staat (28%). Dit percentage is het hoogst onder startup-ondernemers. Tegenvallend bedrijfsresultaat (23%) en klanten die opzeggen (22%) komen respectievelijk op een tweede en derde plaats.

Ondanks dat de perfecte work-life balance in de meeste gevallen niet gehaald wordt, geven Nederlandse ondernemers het privéleven een 8,1. Het zakelijke leven scoort net iets hoger, namelijk een 8,4.

Rob Klijsen, Country Manager bij Teamleader Nederland: “Het doet me goed dat zowel het zakelijke als het privéleven goed beoordeeld wordt door ondernemers. Het lijkt dus goed te gaan, maar het kan veel beter. Ik vind het zorgelijk dat nog bijna een derde van de ondernemers aangeeft dat de balans tussen werk en privé 70-30 of zelfs 80-20 is. Dat moet anders, want te weinig tijd voor het privéleven maakt de ondernemer ongelukkig. Vandaag de dag zijn er diverse tools beschikbaar om ondernemers te helpen om hun tijd beter en slimmer in te delen. Maak daar gebruik van!”