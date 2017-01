Material Matters: nieuw boek over circulair omgaan met grondstoffen

Humph ..Thatz why i say All girlz are the same ..Juz a Different Body #MVO

Thatz one thing i dont Do: Argue. I say how i feel and if U decide to take it that Far ..well Thatz on U #MVO

All i was Lookin for was Her Time..But i Guess Priceless Thingz Are hard to Find #MVO

How U Ask Mi Watz Wrong & wen i respond with "Nothing" U Get Mad? #MVO

Damn Haven't seen Mi Lighter Since Last Year 😅😅😅 #MVO

Het Niet-Financieele Dagblad is uit - Alles van Echte Waarde: paper.li/LarsMoratis/13… #mvo #duurzaam #mvo_nl

De beste wensen voor 2017, wat mij betreft wordt 2017 het jaar van.... #toegankelijkheid mvouithethart.blogspot.nl/201… #MVO #inclusie #vnverdrag

De beste wensen voor 2017, wat mij betreft wordt 2017 het jaar van.... #toegankelijkheid mvouithethart.blogspot.nl/201… #MVO #inclusie #vnverdrag

Ook in 2017 begeleiden we bedrijven bij ontwikkelen mvo strategie en plan. Better Business professionals #mvo #pr #businessdevelopment etc.

Wooow...woke Up to a WholeNew Single Life #MVO

MVO Nederland wenst je een prachtig nieuwjaar. Wat zal 2017 aan #MVO en duurzame initiatieven brengen? Wij zijn benieuwd. pic.twitter.com/diUIa4QTFV

Voeding een gevaar met E621. @Unilever Dit kan toch beter ikv #duurzaamheid #mvo? jessevandervelde.com/vermijd-…

But wow Another Girl That Didnt Even put Effort in a R.Ship wit Mi...Juz Ended it Bcuz There wasnt an Effort #MVO

Officially Single #MVO

Who In Raleigh...im Lookin for the TurnUp ..#MVO

Happy New Yearz #MVO