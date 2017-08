Marjolein Demmers nieuwe directeur Natuur & Milieu

Marjolein Demmers (49) treedt op 1 november a.s. aan als directeur van Natuur & Milieu. Zij volgt hiermee Tjerk Wagenaar op, die afgelopen voorjaar terugtrad uit deze functie. Demmers is momenteel directeur van De Groene Zaak, die voornemens is om binnenkort samen te gaan met MVO Nederland.

Demmers: ‘Ik kijk ernaar uit om leiding te mogen geven aan een organisatie die zich vol inzet voor de verduurzaming van onze samenleving op het gebied van energie, voedsel, grondstoffen en mobiliteit. Deze onderwerpen liggen mij na aan het hart en milieu-impact is de rode draad geweest in mijn loopbaan. De verbindende, oplossingsgerichte aanpak van Natuur & Milieu past goed bij mij. In mijn nieuwe rol wil ik me toeleggen op het behartigen van het milieubelang en het behalen van concrete resultaten, samen met de collega’s en partners van Natuur & Milieu.’

Zowel de Raad van Toezicht als het managementteam van Natuur & Milieu zijn bijzonder verheugd met het aantreden van Demmers: ‘Marjolein heeft zowel de noodzakelijke inhoudelijke kennis als veelzijdige ervaring in managementfuncties. Daarnaast beschikt ze over een uitgebreid bestuurlijk en maatschappelijk netwerk. Met haar grote betrokkenheid bij de actuele milieu- en natuurbelangen is zij bij uitstek geschikt om Natuur & Milieu de impact te geven die nodig is in het huidige tijdsgewricht. We zijn erg blij met haar komst,’ aldus Marike van Lier Lels, voorzitter van de Raad van Toezicht.

Voordat Demmers de leiding kreeg bij De Groene Zaak werkte zij als internationaal directeur Duurzaamheid en Integriteit bij Royal HaskoningDHV. Eerder (2004) leidde zij bij DHV jarenlang de businessunit voor milieu- en duurzaamheidsadvisering. Voordien was Demmers o.a. werkzaam bij Essent waar ze als operationeel directeur de duurzame energie-activiteiten heeft uitgebouwd en als strateeg de afvalactiviteiten fuseerde en voorzag van een nieuwe strategie voor grondstof-terugwinning. Hiervoor werkte zij o.a. bij McKinsey & Company en behaalde zij haar MBA aan INSEAD in Fontainebleau. Demmers is sinds 2012 raadslid bij de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).

Tot 1 november zal Geertje van Hooijdonk, zoals ook de afgelopen maanden, optreden als directeur a.i. van Natuur & Milieu.