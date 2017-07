Louwman Group zet MVO in de volgende versnelling

Alle retailbedrijven van de Louwman Group voldoen vanaf vandaag aan de eisen van het Erkend Duurzaam Plus certificaat. Daarmee behoort het bedrijf tot de kopgroep van bedrijven die MVO en duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan.

“Wij vinden het belangrijk dat niet alleen onze producten tot de top behoren, maar ook dat onze bedrijfspanden en processen voldoen aan onze filosofie op duurzaamheid”, zegt Marco Broere, directeur van de Louwman Dealer Group. “Met Erkend Duurzaam Plus hebben we een bewezen instrument in handen. Hiermee voldoen we niet alleen aan de laatste Europese regelgeving op het gebied van energiebesparing, maar kunnen we ook daadwerkelijk een besparingspotentieel tot 15 procent bereiken”.

In het programma Erkend Duurzaam is een nulmeting uitgevoerd. Een aantal bedrijven van Louwman beschikte al over de Erkend Duurzaam Basis MVO certificering. Dit is nu uitgebreid naar alle retail- en autoschadeherstelbedrijven van de Louwman Dealer Group, Louwman Exclusive Cars en de Welzorg Auto op Maat vestigingen. Op de thema’s afval en energie is daardoor een verdieping aangebracht, wat een aantal verrassende uitkomsten opleverde met mogelijkheden voor nieuwe innovaties en kansen op het gebied van energiebesparing. Het is de ambitie van de Louwman Group om te blijven investeren in mens en milieu en zo voortdurend duurzamer te opereren.

Op de foto (van links naar rechts): Remco Kuipers en Marco Tobben van Welzorg, Arjen van Beek van Louwman Exclusive Cars, Marco Broere van Louwman Dealer Group en Bertho Eckhardt van BOVAG.