FNLI publiceert trendrapport over duurzaamheid in de levensmiddelenindustrie

Vier jaar na lancering van het initiatief ‘In de versnelling’ publiceert de FNLI vandaag een trendrapport over duurzaamheid in de levensmiddelenindustrie; ‘Verduurzaming In de Volgende Versnelling’.

De koplopers die in 2013 afspraken om duurzaamheid in hun bedrijfsvoering te verankeren, tonen hoe ze aan de slag zijn gegaan, welke knelpunten ze in de afgelopen jaren tegenkwamen en hoe ze de kansen voor 2030 zien.

Philip den Ouden, directeur FNLI: “Dit rapport biedt interessante inzichten in de werkwijze van belangrijke spelers in de levensmiddelenindustrie bij het halen van hun duurzaamheidsdoelstellingen. Hoe hebben zij duurzaamheid verankerd in hun missie, beleid en communicatie? Welke dilemma’s kwamen ze onderweg tegen en waar staan ze nu?”

Het is opvallend te zien dat veel koplopers verduurzaming op een vergelijkbare manier aanpakken. Van continu milieumanagement in eigen bedrijfsprocessen, naar een samenhangend beleid met missie, doelstellingen en voortgangsmonitoring. Dat geldt ook voor de manier waarop koplopers zich onderscheiden in verankering in de bedrijfsvoering; om echt resultaat te boeken moet verduurzaming systematisch worden meegenomen in alle bedrijfsprocessen; van inkoop tot operatie en marketing.

Communicatie neemt toe, maar blijft een uitdaging

Steeds meer bedrijven communiceren actief over verduurzaming, in verslagen, op hun website of middels brochures voor gebruik onder klanten en stakeholders. Maar communicatie heeft niet bij alle bedrijven prioriteit en gaat gepaard met uitdagingen: het maken van verslagen kost veel tijd en geld, en wat moet je nou precies vertellen? De FNLI wil de komende tijd haar leden actief ondersteunen op dit gebied.

2030, meer dan energiebesparing en afvalmanagement

Al valt er nog steeds te optimaliseren, de uitdagingen voor de toekomst liggen in fundamentele procesinnovatie (hoe produceren we klimaatneutraal?), due diligence in internationale grondstofketens (hoe maken we ketens transparanter?) en duurzame verdienmodellen. “Verduurzaming moet de komende jaren leiden tot meer samenwerking met ketenpartners, stakeholders en concurrenten. Door het bieden van transparantie ontstaan kansen voor nieuwe businessmodellen en markten,” aldus Floor Uitterhoeve, manager duurzaamheid FNLI.

Tien thema’s

Verduurzaming In de Volgende Versnelling biedt inzichten in ontwikkelingen in 10 belangrijke duurzaamheidsthema’s: energie, broeikasgasemissies, transport, bodem & water, biodiversiteit, dierenwelzijn, eerlijke handel, arbeid, reststromen en communicatie.