Landelijke conferentie en Markt Business Modellen voor de Circulaire Economie

Eind 2016 voerde prof. Jan Jonker (Radboud Universiteit Nijmegen) een landelijke onderzoek ooit naar business modellen voor de circulaire economie uit. De resultaten van dat onderzoek worden gepresenteerd tijdens een congres op 18 mei 2017 in de Eusebiuskerk in Arnhem.

De conferentie duurt van 09:30 tot 13.00 uur. Tijdens deze conferentie zullen verschillende sprekers het woord voeren over hun circulaire visies. Dit zijn o.a. Wiebe Draaier (Rabobank Nederland), Hannie Vlug (Ministerie I & M), Maria van der Heijden (MVO NL), Florens Slob (Circulaire Coalitie) en Jan Jonker (Radboud Universiteit).

Bezoekers ontvangen de resultaten van het landelijke onderzoek in de vorm van een boekje wat bij die gelegenheid verschijnt.

Markt Circulaire Economie

Direct aansluitend aan de conferentie vindt de Markt Circulaire Economie plaats, direct naast de Eusebiuskerk in Arnhem. Doel van deze markt is om bezoekers kennis te laten maken met praktijken rond de circulaire economie, van koffie tot bedden, van vervoer tot voedsel. Toegang tot deze markt is gratis.

Op de markt zullen in vier stands doorlopend praatjes gehouden worden door de standhouders. Ook zijn er food-trucks aanwezig voor een hapje en een drankje. U kunt hier op eigen kosten gebruik van maken. Start van de markt 13.00 uur.

Meer informatie vinden en inschrijven kan hier: http://bit.ly/2lOX3Ex