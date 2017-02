Koningin Máxima brengt werkbezoek aan de landelijke hotspot voor sociaal ondernemerschap

Hare Majesteit Koningin Máxima brengt vanmiddag, woensdag 22 februari, een werkbezoek aan de Social Impact Factory Utrecht (SIFUtrecht) en opent hier het eerste Buzinezz Forum. SIFUtrecht is dé hotspot voor sociaal ondernemerschap in Nederland. Het is een initiatief van de Stichting Social Impact Factory, Seats2Meet.com, Legal Impact en Kirkman Company.

Samen bouwen aan sociaal ondernemerschap

In de SIFUtrecht aan de Vredenburg 40 (beter bekend als het ‘Staffhorstpand’) worden sociaal ondernemers, groot en klein, met elkaar verbonden om gezamenlijke impact te creëren. “Wij zijn vereerd Koningin Máxima te mogen verwelkomen in het prachtige monumentale pand. Het pand, van ca. 2.000 m2, functioneert als werk-, vergader- en ontmoetingsplek voor sociaal ondernemers, zoals zelfstandige professionals, startups, bedrijven en organisaties, die samenwerken aan innovatieve en ondernemende oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken”, aldus Han Hendriks, bestuurder van SIFUtrecht BV en managing partner bij Kirkman Company. De afgelopen maanden is het pand van buiten volledig gerenoveerd en van binnen volgens circulaire principes ingericht.

In korte tijd is de SIFUtrecht uitgegroeid tot dé landelijke hotspot op het gebied van sociaal ondernemerschap en volgens de initiatiefnemers is dit pas het begin. Om sociaal ondernemerschap voor iedereen mogelijk te maken organiseert de SIFUtrecht zogenoemde Impact LABS. In deze LABS worden corporates en startups met elkaar verbonden, om een maatschappelijk probleem op te lossen. Het probleem van veel corporates en grote overheidsinstellingen is dat ze niet snel kunnen innoveren, terwijl de wereld snel verandert door onder andere vernieuwende technologieën. Startups zijn daarentegen wendbaar en veranderen gemakkelijk van koers, terwijl ze tegelijkertijd nieuwe businessmodellen ontwikkelen.

Koningin Máxima opent Buzinezz Forum

De Buzinezzclub is zo’n sociale onderneming. Zij bieden jongeren met een bijstandsuitkering de mogelijkheid tot het volgen van een intensief trainingsprogramma en brengt hen in contact met ondernemers en professionals. Ruim 146.000 jongeren maken in Nederland gebruik van een bijstandsuitkering en een groot deel van hen heeft geen diploma of beschikt niet over voldoende startkwalificaties om volwaardig deel te nemen aan de arbeidsmarkt. De Buzinezzclub is een van de eerste bewoners van de SIFUtrecht en kreeg vandaag koninklijk bezoek. Hare Majesteit Koningin Máxima opent het eerste Buzinezz Forum, een platform voor gemeenten, maatschappelijke organisaties en sociaal ondernemers om jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt perspectief te bieden op een baan. De toespraak van de Koningin is vooral gericht op de initiatieven van het programma ‘Kansen voor Jongeren’ van het Oranjefonds. Het Oranjefonds is één van de partners van de Buzinezzclub.