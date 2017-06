Kamer van Koophandel publiceert online magazine ‘Duurzaam vooruit met jouw bedrijf. Kansen, praktijkvoorbeelden en plan van aanpak’

Kamer van Koophandel heeft het online magazine ‘Duurzaam vooruit met jouw bedrijf. Kansen, praktijkvoorbeelden en plan van aanpak’ gepubliceerd.

Steeds meer ondernemers omarmen duurzaamheid als een onderdeel van ondernemen. Dat was tien jaar terug wel anders. Toen was slechts een kleine groep koplopers bezig met duurzaamheid. Nu ervaren veel ondernemers dat ze er hun positie in de markt mee kunnen versterken. Het levert ze veel op. Niet alleen goodwill van klanten, maar ook het gevoel zelf iets bij te dragen aan een duurzamere wereld. En niet te vergeten: er zit business in! Daarnaast merken deze ondernemers dat het gewoon leuk is om met duurzaamheid aan de slag te gaan.

Duurzaam ondernemen gaat allang niet meer over ‘groen’ maar over een manier van ondernemen die ook op de lange termijn vol te houden is, of, zoals de Engelsen zeggen, ‘sustainable’ is. Duurzaam ondernemen gaat over innovatie en over kansen, het is een manier van ondernemen die past bij de uitdagingen van nu én van de toekomst.

Kennis delen is een sleutelbegrip bij het verduurzamen van de onderneming. Daarom presenteren wij in deze publicatie voorbeelden van ondernemers uit verschillende sectoren, die zeer enthousiast met het thema duurzaamheid aan de slag zijn gegaan. Wie zelf ook een volgende stap wil zetten maar niet precies weet hoe, vindt een handig stappenplan op weg naar duurzaam ondernemen. De stappen zijn universeel, de uitwerking is voor iedere sector en elk bedrijf uniek.

Experts als Jan Rotmans en Ruud Koornstra delen hun visie op dit transitietijdperk en jouw rol als ondernemer daarin. Verder vind je nog veel achtergrondinformatie en diverse tips & adviezen die jou kunnen helpen op weg naar duurzaamheid.

Duurzaam ondernemen is een proces, het is nooit af. Door flexibel te blijven, kunnen bedrijven adequaat inspelen op de voortdurend veranderende wereld en markt.

Naar het magazine