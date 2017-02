Joost Callens (Durabrik) en Ann Vandenhende (Spadel) gekozen tot CSR Professional of the Year 2016

Gisterenavond hebben Joost Callens, CEO Durabrik, en Ann Vandenhende, CSR Manager Spadel, de award ontvangen van CSR Professional of the Year 2016. Joost won in de categorie ‘kmo’ en Ann in de categorie ‘groot bedrijf’. Deze awards bekronen de inzet van de professionals in hun bedrijf voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (of Corporate Social Responsibility).

De verkiezing gisteren was het sluitstuk van een grondige selectie die in november is gestart. Toen hebben een 60-tal CSR Professionals zich kandidaat gesteld. Deze kandidaten dienden een dossier in dat werd beoordeeld door een jury, onder het voorzitterschap van Fons Leroy, Gedelegeerd Bestuurder VDAB. Tien kandidaten, vijf in de categorie ‘kmo’ en vijf in de categorie ‘groot bedrijf’, werden uitgenodigd om hun dossier mondeling te verdedigen tijdens een jurydag te Brussel.

Na een online voting door meer dan 3.000 stemmers, konden de aanwezigen in de zaal gisterenavond hun definitieve stem uitbrengen. Joost haalde het van Hilde Hanselaer, Afgevaardigd Bestuurder Harzé Oude Metalen, en Pascale Janssens, Directieassistente Vandeputte Safety. Ann won van Lise Conix, Duurzaamheidsmanager Torfs, en Jean-Pierre Martin, Directeur Human Resources SPIE Belgium. Het CSR Professional of the Year event vond plaats in Technopolis Mechelen.

Foto: Luc Hilderson