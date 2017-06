Interface voor 20ste keer op rij ‘Global Sustainability Leader’

Interface is in het jaarlijkse onderzoek van GlobeScan en SustainAbility voor de twintigste keer op rij benoemd tot wereldwijd toonaangevende speler op het gebied van duurzaamheid. De fabrikant van modulaire vloertegels verkreeg met een derde plek op de ranglijst opnieuw het predikaat ‘Global Sustainability Leader’.

GlobeScan en SustainAbility onderzoeken jaarlijks het duurzame karakter van organisaties wereldwijd. Interface is het enige bedrijf dat al vanaf de eerste editie in 1997 staat vermeld in de Sustainability Leader Survey. De afgelopen twintig jaar heeft Interface een plek in de top-4 weten vast te houden.

De onderzoekers gaven de volgende argumenten voor de hoge notering:

1. Volharding in zijn duurzame missie

Interface hanteert al jaren zijn ‘Mission Zero’-programma. Hiermee wil de fabrikant alle vormen van negatieve impact op het milieu in 2020 volledig hebben geëlimineerd. De onderzoekers zijn zeer te spreken over de volharding waarmee Interface op deze manier zijn ecologische footprint steeds verder verkleint.

2. Het leveren van een herstellende bijdrage aan het klimaat

Interface wil niet alleen zijn ecologische footprint minimaliseren, maar een herstellende bijdrage leveren aan het klimaat. Het bedrijf heeft hiervoor de ‘Climate Take Back’-missie geformuleerd. Zo wil het bedrijf via allerlei innovaties de hoeveelheid koolstofdioxide in de lucht terugdringen en deze nuttig aanwenden.

3. Leidende rol in de markt

Interface heeft volgens de onderzoekers een voorbeeldrol richting de markt. De onderzoekers prijzen de geïntegreerde strategie en visie, innovatie en transparantie van Interface.

4. Geen woorden maar daden

Interface stelt niet alleen ambitieuze maatschappelijke doelen, maar handelt daar ook naar en behaalt concrete resultaten. Zo kent Interface het Net-Works-programma. Hiermee beloont het de lokale bevolking in onder andere de Filipijnen voor het opvissen van afgedankte, in het water achtergelaten vissersnetten. De netten zijn schadelijk voor het lokale ecosysteem. Interface hergebruikt het nylon in de netten voor de productie van tapijttegels. De fabrikant heeft zo al 142 ton aan visnetten opgevist en 1500 families van een inkomen voorzien.

5. Erkenning door onafhankelijke experts

GlobeScan en SustainAbility vroegen zo’n duizend onafhankelijke experts uit 79 landen naar welke bedrijven zij zien als leiders op het gebied van duurzaamheid. Interface is een van de drie meest genoemde bedrijven, na Unilever en Patagonia.

“De erkenning van onze visie en inspanningen op het gebied van duurzaamheid is een grote eer”, zegt Nigel Stansfield, CEO van Interface in Europa. “We bouwen voort op de fundering van het leiderschap van oprichter Ray Anderson. “Hij gaf meer dan twee decennia geleden het bedrijf de juiste richting. We realiseren ons tegelijkertijd dat we nog veel werk te verzetten hebben. Maar we zien de toekomst positief tegemoet. Ik weet zeker dat we met de hulp van de industrie en onze ‘peers’ op het gebied van duurzaamheid een leefbaar klimaat kunnen creëren.”