Initial en Made Blue doneren 22,9 miljoen liter schoon drinkwater aan ontwikkelingslanden

Initial, marktleider in sanitaire dienstverlening en bedrijfskleding, en stichting Made Blue slaan de handen ineen voor schoon drinkwater in ontwikkelingslanden. Met deze samenwerking willen zijde bewustwording rondom de beschikbaarheid van schoon drinkwater in de wereld vergroten. Het partnership startte deze maand en Made Blue ontving van Initial Benelux een officiële cheque voor het doneren van 22.900.000 liter schoon drinkwater aan ontwikkelingslanden. Deze hoeveelheid is gelijk aan de volledige waterbesparing die Initial in 2016 bij haar wasprocessen heeft gerealiseerd.

Wereldwijd kampen 2,7 miljard mensen met een tekort aan schoon drinkwater. Daarom startte Made Blue in 2014 met schoon-drinkwaterprojecten. Namens een groep van 50 deelnemende ondernemingen in Nederland en België is inmiddels al meer dan 2 miljard liter schoon drinkwater gerealiseerd.

Voor Initial is het verminderen van waterverbruik een speerpunt. Naast het continu uitvoeren van verbetermaatregelen om waterverbruik bij wasprocessen te verminderen, introduceerde het bedrijf in 2016 een innovatief wasproces met vloeibaar CO2.In 2016 bespaarde Initial 22,9 miljoen liter schoon drinkwater. Door deze hoeveelheid in samenwerking met Made Blue aan ontwikkelingslanden beschikbaar te stellen worden ruim 3.000 mensen in ontwikkelingslanden voor een jaar lang van schoon drinkwater voorzien.

“Binnen onze duurzaamheidsvisie vinden we het belangrijk een positieve impact te leveren aan de maatschappij”, zegt Camiel Wouters, Safety, Health, Environment & Sustainability Director bij Initial. “Niet alleen het toepassen van milieuvriendelijke, waterbesparende wasprocessen is hiervan een mooi voorbeeld, maar ook het beschikbaar maken van schoon drinkwater past volledig in onze visie. Made Blue is een partner die ons hierin uitstekend ondersteunt.”

Machiel van Dooren, directeur en medeoprichter van Made Blue: “Initial is een van de grootste textielbeheerders wereldwijd die op deze manier haar inspanningen op het gebied van waterbesparing omzet in directe impact in ontwikkelingslanden. Made Blue is trots deze samenwerking met Initial.”