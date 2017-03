Waar goed voedsel schaars is moeten plantaardige eiwitten beter beschikbaar worden, en waar overconsumptie is moeten consumenten verleid worden om een gezondere keuze te maken. In de New World Campus in Den Haag heeft minister Ploumen op 7 maart jl. het IMVO Convenant Plantaardige Eiwitten ondertekend. Producenten en andere betrokken partijen spreken daarin af om duurzaam geproduceerde plantaardige eiwitten internationaal beter beschikbaar en aantrekkelijker maken.

De wereldbevolking groeit, daardoor neemt de vraag naar voedsel, en dus eiwit, toe. Als die vraag alleen door dierlijk eiwit (zoals vlees) wordt ingevuld, putten we de aarde uit. Plantaardige eiwitten bieden een goed alternatief. Die zijn gezonder en belasten de planeet minder.

BELANGRIJKE STAP

“Willen we in de toekomst wereldwijd voor iedereen voldoende gezond voedsel en het gebruik van land en water terugdringen, dan is een andere wijze van voedselproductie en consumptie onvermijdelijk. Een productie die gericht is op meer plantaardige eiwitten in ons eten, maar die óók duurzaam is. Het Convenant Plantaardige Eiwitten is daarom een zeer belangrijke stap”, zegt minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Deelnemers aan het convenant spreken af hun kennis te delen en met hun projecten een positieve stimulans geven aan duurzame lokale ontwikkeling. Ecologische en sociale duurzaamheid zijn vanaf de start een integraal onderdeel en volledig ingebed in de keten.

INITIATIEF UIT DE SECTOR

Bijzonder aan dit convenant is dat het initiatief is gekomen vanuit de sector. Het is een samenwerking tussen de brancheorganisatie Het Planeet, Schouten Europe, ABC Kroos, MatureDevelopment, Smaackmakers, IUCN NL, Natuur en Milieu, FNV, het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit, ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Economische Zaken. Brancheorganisatie Het Planeet bracht de partijen bij elkaar, The Terrace en MVO Nederland faciliteerden het proces.

AAN DE SLAG

Nu de afspraken voor samenwerking er liggen is de volgende stap impact realiseren. Dat doen de partijen met elkaar, maar ook nieuwe organisaties zijn van harte welkom zich aan te sluiten. Zo liet Vivera, producent van vegetarische en veganistische producten, tijdens de ondertekening weten zich ook bij het convenant aan te sluiten: “Wij werken er graag aan mee om door het goed zaken doen onze positieve impact zo veel mogelijk te vergroten. Wij willen daarin graag samenwerken met de partijen binnen dit convenant omdat we erin geloven dat je samen meer kunt bereiken”, aldus Gert Jan Gombert.

“Dit convenant is een mooie basis om samen de handen uit de mouwen te steken en de plannen om te zetten in projecten. Wij kijken ernaar uit met de partijen deze volgende fase in te gaan”, aldus Pieter Goudswaard van MVO Nederland.

(Foto: Sebastiaan ter Burg, CC BY)