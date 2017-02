IKEA Group benadrukt belang circulaire economie met investering in Nederlands recyclingbedrijf voor plastic

IKEA Group heeft een belang verworven in de Morssinkhof Rymoplast Group, een Nederlands recyclingbedrijf voor plastic materialen. Het betreft de eerste investering in het kader van de jl. december aangekondigde voorziening van 1 miljard euro, bedoeld om de aanvoer van duurzame grondstoffen voor de lange termijn veilig te stellen. IKEA gebruikt dit bedrag voor investeringen in bosbouwactiviteiten en bedrijven die zich toeleggen op recycling, hernieuwbare energie en de ontwikkeling van biomaterialen.

Morssinkhof Rymoplast is een Nederlands familiebedrijf met meer dan vijftig jaar ervaring in de recyclingindustrie en geldt als een toonaangevende speler op de Europese markt voor recycling. Het bedrijf maakt gebruikt van innovatieve technologieën voor het verwerken van gebruikt plastic dat afkomstig is van consumenten en industrieën. IKEA Group neemt een minderheidsbelang van 15% in het bedrijf.

Kringloopeconomie

Afgelopen jaren heeft Morssinkhof Rymoplast haar verwerkingscapaciteit geleidelijk opgevoerd tot 200.000 ton in 2016. Dankzij de investering van IKEA Group kan het bedrijf haar capaciteit en deskundigheid verder ontwikkelen. Hierdoor kan de productie van hoogwaardig gerecycled plastic worden opgevoerd, wat leidt tot een aanvullende jaarlijkse besparing van zo’n 50.000 ton CO2. De recyclingindustrie speelt een cruciale rol in de overgang naar een kringloop- of circulaire economie, waarin geen sprake meer is van afval.

Omschakeling

“De omschakeling naar een circulaire economie is van groot belang als we aan de behoeften en wensen van mensen willen blijven voldoen zónder daarbij onze planeet en haar grondstoffen uit te putten,” zegt Chief Sustainability Officer Steve Howard van IKEA Group. “IKEA wil graag meewerken aan het versnellen van deze omschakeling. Dat doen we door te investeren, door in onze bedrijfsvoering afval te hergebruiken en door miljoenen mensen in de gelegenheid te stellen een duurzamer leven thuis te leiden.”

Positieve invloed

De vandaag aangekondigde investering maakt deel uit van een bredere aanpak die zich richt op het ondersteunen van strategische bedrijven en doelstellingen. IKEA Group is vastberaden om een positieve invloed te hebben op onze planeet en haar bewoners. In het streven geheel onafhankelijk te worden van grondstoffen en energiebronnen is inmiddels ruim 3 miljard euro opzij gelegd. Dit is inclusief de in december 2016 aangekondigde voorziening van 1 miljard euro, bedoeld om de aanvoer van duurzame materialen veilig te stellen voor de lange termijn. Tot nu toe heeft de IKEA Group sinds 2009 1,5 miljard euro geïnvesteerd in wind- en zonne-energie. Nog eens 600 miljoen euro is geoormerkt voor nieuwe investeringen op dit gebied.