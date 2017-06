HEINEKEN Nederland, Nedcargo en GoodFuels gaan bier vervoeren met duurzame scheepsbrandstof

HEINEKEN Nederland, Nedcargo en duurzame brandstoffen-marktleider GoodFuels zijn een project gestart om een drop-in hernieuwbare brandstof te demonstreren in de binnenvaart. De pilot start aan boord van de ‘For Ever’, een binnenvaartschip dat onder andere Heineken® bier vervoert van de HEINEKEN brouwerij in Zoeterwoude naar de diepzeeterminals in de haven van Rotterdam. De geavanceerde scheepsbrandstof die door GoodFuels Marine wordt geleverd bevat 30% biobrandstof en verlaagt daarmee de CO 2 -emissies met ruim 25%. Daarnaast wordt ook de uitstoot van stikstof en fijnstof gereduceerd.

Het project moet laten zien dat de uitstoot van de binnenvaart verminderd kan worden zonder aanpassingen aan het schip of de motor. De exacte reductie die behaald wordt in vergelijking met fossiele brandstof zal tijdens de pilot gemeten worden door het Blueco’s Konnexus® systeem voor monitoring op afstand. Het is de eerste keer dat zo een omvangrijke pilot plaatsvindt in dit segment – welke tot stand is gekomen met ondersteuning van het EICB (Expertise en Innovatie Centrum Binnenvaart) en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Pieter van Kooten Manager Projects & Sustainability bij HEINEKEN Nederland Supply: “Het is onze ambitie de brouwerij in Zoeterwoude klimaatneutraal te krijgen, en met initiatieven als windturbines, zonnepanelen en biogas zijn we goed op weg om dit voor elkaar te krijgen. Ook het logistieke proces is een belangrijk onderdeel van onze duurzaamheidsambitie. Met onze partners Nedcargo en GoodFuels zetten we nu een significante stap richting de realisatie van een groene corridor tussen onze brouwerij in Zoeterwoude en de haven in Rotterdam, waarvandaan ons bier de hele wereld over gaat.” Bert van Grieken, Director Multimodal Nedcargo: “Met dit gezamenlijke initiatief zetten we wederom een extra stap om HEINEKEN te helpen haar klimaatambities te behalen. Dit onderstreept onze toewijding om onze klanten duurzame logistieke oplossingen aan te bieden.”

Dirk Kronemeijer, CEO GoodFuels: “De boot ‘For Ever’ die Heineken® bier vervoert, is het beste Nederlandse transporticoon om onze duurzame drop-in scheepsbrandstoffen te introduceren in de binnenvaart – wat voor ons een belangrijk segment voor de toekomst is. Daarnaast zijn we trots om onze ‘goede brandstoffen’ te koppelen aan het wereldmerk Heineken® in de komende jaren.”

Geertje van Hooijdonk, directeur a.i. Natuur & Milieu: “Wij zien geavanceerde biobrandstoffen die geproduceerd worden uit afvalstromen als één van de manieren om de footprint van de scheepvaart te verlagen. Deze samenwerking tussen HEINEKEN Nederland, Nedcargo en GoodFuels is een mooi voorbeeld van de verduurzaming van de logistieke keten.”