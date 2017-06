Heijmans op weg naar 100 procent duurzaam hout

Het duurzaamheidsbeleid van Heijmans is erop gericht om niet te onttrekken, maar toe te voegen aan onze omgeving: in termen van materialen, energie, ruimte, en daarmee waarde. Zo ook met de voor de bouw belangrijke grondstof hout.

Daarom werken we sinds 2011 gericht aan het steeds verder vergroten van het aandeel gecertificeerd duurzaam hout in onze bedrijfsvoering. Standaard koopt Heijmans hout in dat afkomstig is uit gecertificeerde, duurzaam beheerde bossen en past dit consistent toe op projecten, ook als daar niet expliciet om gevraagd wordt.

Of het nu gaat om de woningen van de ontwikkeling De Burgemeester in de wijk Luijendijk Zuid in Landsmeer, het Timmerhuis in Rotterdam, de fietsbrug over de A28 bij Harderwijk of de toepassing van houten geleiderail op Schiphol en bij de Mergellandroute (N593) in Zuid-Limburg. Heijmans is FSC en PEFC gecertificeerd.