Grodan wederom beloond met het EU Ecolabel

Grodan, wereldmarktleider in steenwolsubstraatoplossingen voor professionele telers, maakte vandaag bekend dat het bedrijf wederom het EU Ecolabel voor haar groeimedia heeft behaald.

Door de recente herziening van dit EU Ecolabel voor groeimedia, worden er veel hogere eisen aan producten gesteld dan voorheen. Ineke Vlot, Programma Manager non-food bij SMK (het bevoegd orgaan EU Ecolabel in Nederland) zegt hierover: “Het is echt een prestatie dat Grodan het EU Ecolabel-certificaat voor minerale groeimedia opnieuw heeft weten binnen te halen. Want er gelden bijvoorbeeld strenge milieucriteria voor energieverbruik en CO2-uitstoot, wat betekent dat er van elke fabriek emissiejaarrapporten en elektriciteitsverbruikscijfers van de afgelopen vijf jaar moeten worden overlegd. Een inzamelings-/recycledienst moet bijdragen aan de circulaire economie, en er is de voorwaarde dat in het productieproces van minerale groeimedia gerecyclede materialen gebruikt worden.”

Voor het label is een vereiste dat Grodan voor 70 % van de afzet een recyclingoplossing aanbiedt. Bovendien moeten de producten zelf voor minimaal 30 % uit gerecycled materiaal bestaan. “Het EU Ecolabel is de ultieme controle op onze werkwijze. Het onderstreept onze voortdurende inspanningen om onze milieu voetafdruk te verkleinen en het is een erkenning van onze bijdragen aan de duurzame productie van verse groenten. Het enige steenwolsubtraat met het EU Ecolabel dat voorhanden is voor de professionele tuinbouw wordt door ons geproduceerd en daar zijn we trots op”, aldus Hub Janssen, Managing Director bij Grodan.

Duurzame ontwikkeling is een van de fundamentele doelstellingen van de Europese Unie, om met de huidige uitdagingen waar onze planeet voor staat om te kunnen gaan. De EU gebruikt het EU Ecolabel om de industrie en burgers weloverwogen keuzes te laten maken, bedrijven te ondersteunen die groene producten op de Europese markt brengen en ondersteuning te bieden op weg naar een duurzame toekomst. Ineke Vlot: “Grodan is immers marktleider in de professionele tuinbouwsector, en de inspanningen voor het nieuwe EU Ecolabel-certificaat laten vooral zien hoe bedrijven en hun klanten kunnen bijdragen aan duurzaamheid en transparantie. Dit voorbeeld zal andere bedrijven, ook buiten de tuinbouwsector, inspireren om ook het EU Ecolabel aan te vragen.”

De meest recente criteria van het EU Ecolabel zijn opgesteld en geaccordeerd door wetenschappers, NGO’s en belanghebbenden.

Grodan loopt al bijna een halve eeuw voorop in de ontwikkeling van duurzame steenwolsubstraten, gebaseerd op de bedrijfsfilosofie Precision Growing: de plant krijgt precies wat het nodig heeft, wat automatisch leidt tot een betere opbrengst van groenten, met minimale milieu-invloeden. Meer doen met minder.