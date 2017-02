Gerenoveerd a.s.r.-gebouw wint Nederlandse Bouwprijs

Het hoofdkantoor van a.s.r. is op maandag 6 februari, tijdens het Gala van de Nederlandse Bouw, benoemd tot de winnaar van De Nederlandse Bouwprijs. Het hoofdkantoor kwam in de categorie gebouwen als beste uit de bus. De jury noemt het een sterke troef dat a.s.r. heeft gekozen voor renovatie in plaats van nieuwbouw elders in de stad. De renovatie is volgens de jury ambitieus aangepakt en uiterst duurzaam uitgevoerd. “Het is bewonderenswaardig dat 98% van het bouwafval is hergebruikt.”

23.000 ton sloopmateriaal hergebruikt in werk

Het grondstoffen- en materiaalgebruik is tot een minimum beperkt. Bijna 23.000 ton sloopmateriaal werd in het werk opnieuw gebruikt. Medewerkers zitten op opgeknapte kantoorstoelen uit het oude kantoor. Het schuim van de oude stoelen is verwerkt in de isolatie. Het tapijt op de vloeren (42.000m²) is gemaakt van recyclebaar materiaal. Het oude tapijt kreeg een tweede leven als garen en grondstof voor de wegenbouw en dakbedekking.

Duurzaam, innovatief en verrassend

De Nederlandse Bouwprijs wordt sinds 1991 elke twee jaar uitgereikt. De jury, onder voorzitterschap van prof.dr.ir. Anke van Hal, legde de 84 inzendingen langs de meetlat van People, Planet en Profit; daarnaast moesten de inzendingen grensverleggend, innovatief en verrassend zijn.

Samenwerkende partijen

• Aronsohn Raadgevende Ingenieurs

• Deerns

• DGMR

• ABT/Tebodin

• Bouwcombinatie Archimedes (Ballast Nedam en Kuijpers)

• AT Osborne

• Michael van Gessel

• Reynoud Homan