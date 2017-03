Financiële instellingen jagen duurzaamheid aan bij bedrijven

Financiële instellingen weten hun klanten steeds vaker te bewegen tot meer duurzaamheid. Dat blijkt uit de ervaringen die 15 financiële instellingen aan elkaar hebben uitgewisseld in de Community of Practice Financial Institutions and Natural Capital (CoP FINC). Op 21 maart krijgt deze CoP een internationaal vervolg.

“Klimaatverandering kan grote effecten hebben op onze beleggingen”, vertelt Dennis van der Putten, hoofd ESG Research binnen ACTIAM. Deze fondsbeheerder was een van de deelnemers aan de CoP, die door RVO.nl is geïnitieerd. “Met de bedrijven waarin wij beleggen, zijn wij het gesprek aangegaan over hun strategie.”

Overzicht op ontbossing

In die gesprekken laat ACTIAM bijvoorbeeld zien dat zelfs concurrenten wel rekening houden met klimaatverandering. “Dat blijkt goed te werken. We werken ook samen met NGO’s. Zo hebben we van het World Resources Institute een overzicht van plekken op de wereld waar veel ontbossing plaatsvindt. Wij kunnen niet zien of bedrijven waarmee wij praten vanuit onze aandeelportefeuille hieraan debet zijn. Bedrijven kunnen dat wel zelf. We zetten ze dus op een spoor”, aldus Van der Putten.

Biodiversiteit

Ook ABN Amro werkt samen met NGO’s, vertelt Richard Kooloos, director Sustainable Banking van ABN Amro. “In Brazilië werken we samen met Instituto LIFE. We hebben in Brazilië al honderden jaren een flinke groep klanten in de agri-food. Met drie grote klanten doen we nu enkele pilots om de biodiversiteit te verhogen. Meer verschillende soorten planten en dieren verhoogt de weerbaarheid van de landbouw tegen plagen en droogten. En dat zorgt dus voor meer bedrijfszekerheid voor onze agri-klanten én onze investeringen.”

Internationaal vervolg

Het Nederlandse voorbeeld om financiële instellingen bij elkaar te brengen in een CoP krijgt Europees vervolg. Op 21 maart wordt de kick-off bijeenkomst gehouden van de Europese Community of Practice Finance@Biodiversity. Ook hieraan doen 15 deelnemers van financiële bedrijven mee uit verschillende EU landen. ASN, FMO en ACTIAM doen mee uit Nederland, verder nemen onder andere de Griekse Piraeus Bank en CDC uit Frankrijk deel.