Workshop Circulair denken: stel de gebruiker centraal!

Atoomweg 400 - Utrecht

Date(s) - 24/01/2017

10:00 - 15:00

Nieman Raadgevende Ingenieurs

Professionals in de bouw en vastgoedsector raken steeds meer overtuigd van de noodzaak en de mogelijkheid van circulair bouwen en beheren. Maar wat merkt de gebouwgebruiker daarvan. Wat is de impact van circulair bouwen eigenlijk voor de eindgebruiker? Hoe breng je circulariteit in balans met belangen van de eindgebruiker?

Aan de hand van AQSI, de sociale duurzaamheidstool, verkennen we deze thema’s in een interactieve workshop. AQSI ondersteunt gebouweigenaren, ontwerpers en beheerders bij het inzichtelijk maken van de belangen van de eindgebruiker; ‘social impact’ of sociale duurzaamheid noemen we dat. Want circulair bouwen heeft consequenties voor de toekomstscenario’s van het gebouw, de aanpak van onderhoud en beheer en de keuze voor de toegepaste materialen. Doel is vast te stellen hoe sociale duurzaamheid en circulair bouwen en beheren elkaar kunnen versterken tot gezonde en comfortabele gebouwen.