Seminar: Recycling, de Fabels en de Feiten

Industrieweg 15 - Roermond

19/01/2017

14:00 - 17:30

Rockwool Benelux

ROCKWOOL nodigt je uit! Bij dit seminar komen de verschillende vormen van recycling (hergebruiken, recyclen en verbranden) aan de orde. In het kader van de circulaire economie moet duidelijk gemaakt worden dat er verschillende vormen van recycling zijn: wat zijn de voor- en nadelen en welke passen binnen de circulaire gedachte?

Doel van de bijeenkomst is dat de bezoekers zich na afloop bewust zijn van het feit dat de verschillende vormen van recycling niet allemaal even ‘circulair’ zijn. Weten welke vragen te stellen op het moment dat uitingen als ‘100%’ of ‘volledig recyclebaar’ worden genoemd. Feit of fabel: levert recycling van het product daadwerkelijk een bijdrage aan de circulaire economie.

Aan de hand van een bezoek aan de recyclefabriek van ROCKWOOL wordt een praktijkvoorbeeld getoond van upcycling van afval.