Bijeenkomst voor MVO managers: de nieuwe Corporate Governance Code

Mauritskade 63 - Amsterdam

Mauritskade 63 - Amsterdam

Datum/Tijd

Date(s) - 19/01/2017

08:00 - 10:30

Locatie

Op 8 december is de nieuwe corporate governance code uitgekomen. Deze code is de leidraad voor comissarisssen en toezichthouders. De nieuwe code kent een aantal nieuwe bepalingen die gerelateerd zijn aan MVO. TheRockGroup organiseert een interactieve sessie over deze corporate governance code. Centraal in de sessie staan zowel kennisoverdracht als het delen van ervaringen met commissarissen. In klein verband met een aantal MVO managers zal TheRockGroup:

De MVO relevantie van de nieuwe corporate governance code bespreken

De rol van de commissaris/toezichthouder bespreken en hoe die jouw MVO werk kunnen ondersteunen

De sessie zal worden begeleid door Elfrieke van Galen (zelf ook toezichthouder) en Maryse Hazelzet van TheRockGroup.

Programma

08:00: inloop

08:30 – 10:30: sessie inclusief ontbijt

Aanmelden

Aanmelden kan door een mail te sturen naar: maren.nienhuis@therockgroup.biz. Bijdrage voor de kosten zijn €50,- exclusief BTW.

Ben je geïnteresseerd maar heb je geen tijd of ben je bovenstaande data niet beschikbaar, laat het ons weten. We zullen dan in overleg een andere datum plannen of het materiaal delen. Zie ook: http://www.therockgroup.biz/our-work