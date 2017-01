Bijeenkomst Investeren in een circulaire toekomst

Loading Map.... Rockwool Benelux

18/01/2017

10:00 - 15:00

Rockwool Benelux

Tijdens deze bijeenkomst lanceert Stichting My Circular Future “Naar een duurzame school” – DE lesmodule voor het voortgezet onderwijs. Een praktische handleiding die de toekomstige generatie klaarstoomt en waarbij scholieren direct aan de slag kunnen om hun school gezond te maken.

Binnen de recent gelanceerde Sustainable Development Goals die een kompas vormen naar 2030 – met akkoordtitel: Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development – neemt onderwijs een belangrijke plaats in (Sustainable Development Goal No. 4 ‘Quality Education’). Hoe kun je een onderwijsprogramma zo inrichten dat het aansluit op de praktijk en toekomstige ontwikkelingen? Hierover gaan wij graag met u in gesprek.

Tijdens de bijeenkomst willen we afspraken maken hoe we circulariteit in onderwijsprogramma’s kunnen opnemen en willen we een manifest overhandigen aan het Ministerie van I&M.

