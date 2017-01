ESAA bijeenkomst “De Feel-good factor: over purpose, waarden en geluk”

Loading Map.... De Nieuwe Poort

Weena 711 - Rotterdam

Datum/Tijd

Date(s) - 09/02/2017

17:00 - 22:00

Locatie

De Nieuwe Poort

Het Executive Program Corporate Social Responsibility organiseert een voorlichtingsbijeenkomst & terugkomavond over het onderwerp: “De Feel-good factor: over purpose, waarden en geluk”.

Op deze avond verwelkomen wij graag zowel nieuwe deelnemers, huidige deelnemers en onze Alumni. Voor- en na het plenaire programma is er ruim gelegenheid om te netwerken en met deelnemers en alumni van gedachten te wisselen over hun ervaringen met de opleiding.

Programma

17.00 uur Ontvangst met koffie/thee

17.30 uur Inleidend college en uitleg over het programma CSR (Dr. Karen Maas, Program Director)

18.30 uur Ontvangst gezamenlijke broodjes maaltijd

19.30 uur Aanvang plenaire sessie De Feel-good factor: over purpose, waarden en geluk”

Dr. Esther Sluijs

Esther Sluijs is de schrijfster van het recent uitgekomen boek De Feel-Good factor. Zij is expert op het gebied van marketing, gedragspsychologie en verandermanagement. Na een internationale carrière in strategische market is ze werkzaam als zelfstandig adviseur en coach.

Drs. Guy van Liemt RM

Drs. Guy van Liemt Is bedrijfseconoom en executive director EHERO (Erasmus Happiness Economics Research Organisation). Hij heeft zitting in verschillende adviesraden, adviseert diverse grote ondernemingen en verzorgt lezingen onder meer over de rol van purpose binnen organisaties.

21.00 uur Afsluitende borrel

Aanmelden

Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Inschrijven graag via een mailtje naar: vandenbergh@ese.eur.nl Vermeldt in de mail uw naam, emailadres en telefoonnummer.