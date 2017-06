Eerlijke kleding door het textielconvenant?

Must read: kritische publicatie over gezonde #voeding, leefbaar #platteland en vrije markt. uitgeverijdekring.nl/dit-is-u… #voedseltransitie #MVO

Studie @ABNAMRO en @MVO_NL toont kansen voor de groothandel in een circulaire economie insights.abnamro.nl/2017/06/d… @NLcirculair #MVO in #Retail

Geweldig, Seijffert & van Hillo, CV installateurs en Loodgieters uit Zwijndrecht worden partner! #Drechtsteden #mvo seijffertenvanhillo.nl pic.twitter.com/wAcgrCEymv

In debat @INSEAD over de vraag of bedrijven naar Indiaas voorbeeld verplicht moeten worden 2% omzet te besteden aan #duurzaamheid / #mvo ?!

Leuke overlegdag gehad vandaag tussen de koeien van de #Wenumhoeve in #Apeldoorn, met @DonkergroenNL ontwerp&advies. #zorgboerderij #MVO pic.twitter.com/BNvI8HVYLj

The latest Nieuws van de PVDA afdelingen! paper.li/PVDAVandaag/13… Thanks to @PIETWANROOIJ @TjerkVoigt @ejtaams #mvo #omgevingswet

Vandaag eerste aanzet gegeven voor invulling #traineepool 2017/2018. Veel animo in de organisatie. En dat is een goed teken. #UWV #MVO

Aanbod: kunnen wij een vereniging, stichting of school blij maken met 6st velours gordijnen? 3m hoog en ongeveer 2.5 breed. #verbinden #mvo pic.twitter.com/TUtF6ExmLr

The latest Less Energy! paper.li/Less_Energy/13… #mvo

'Sterke merken, betere wereld' boek vol #inspiratie voor verbinden van #MVO en #Marketing. Lezen dus! #MVO_NL pic.twitter.com/PCILLaoriR

Bijeenkomst olv @WIJ030 #SROI #Inclusief beleid #SocialReturn #zeist Te gast bij @TheaterZeist #MVO Werkplek afstand tot de arbeidsmarkt pic.twitter.com/22YsnwvBbo

Volkskrant ontdekt kinderarbeid achter de voordeur van Syrische vluchtelingen in Turkije. verhalen.volkskrant.nl/kinder… #mvo

SCHIK in de zomer! Ons magazine komt er aan! Ziet er weer top uit @hannyterdoest #wmo #particpatie #MVO pic.twitter.com/CxySbQTPV2

KwikFit heeft de zelfverklaring #ISO 26000 ondertekend. Hiermee onderstrepen we onze ambities voor #MVO bit.ly/2rqD5Q9 pic.twitter.com/d2V91FGcv4