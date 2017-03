Duurzaamste jonge koplopers van 2017 gezocht als inspiratiebron voor Nederland

In tijden waarin klimaatsceptici als Trump de boventoon voeren, is er behoefte aan optimisme. En wie kan er beter voor die positiviteit zorgen dan duurzame jonge koplopers? Zij werken hard aan nieuwe economische modellen, radicale innovaties en duurzame levensstijlen en laten zien dat een duurzame toekomst mogelijk is. Daarom is er vanaf 14 maart tot en met 28 april weer een Duurzame Jonge 100 verkiezing, die resulteert in een overzicht van de meest innovatieve 100 jonge koplopers. Dit overzicht is bedoeld om Nederland te inspireren en om te laten zien dat duurzaamheid mogelijk is.

Zoektocht

De zoektocht naar de Duurzaamste Jonge koplopers van Nederland loopt van 14 maart tot 28 april. Via de website kunnen jonge ondernemers, young professionals en studenten (onder de 32) zich opgeven. “Het is juist nu heel belangrijk dat jong talent zich opgeeft voor de Duurzame Jonge 100 verkiezing”, aldus Martijn Visser (23) werkzaam bij de VN als jongeren vertegenwoordiger Duurzame Ontwikkeling . “Nederland is namelijk niet goed bezig is met haar klimaatbeleid, daarom moet de gedreven en ambitieuze generatie zich verenigen en samen laten zien dat er hard gewerkt wordt aan duurzaamheid en er dagelijks oplossingen worden gevonden. Ik denk dat de DJ100’ers een bron zijn van inspiratie voor elkaar en voor de gevestigde orde.”

Juryberaad door experts

Na 28 april kiest de een vakjury de 100 duurzaamste koplopers van 2017. Dit jaar bestaat de jury onder meer uit Willem Ferwerda (#1 Trouw), Jan Rotmans (Hoogleraar Transitiekunde), Daniël Poolen (Chief Plastic Officer Plastic Mining Cooperation) en Paulina Chromik (voorzitter Jong IenM). 9 juni is het tijd voor de publiekelijke bekendmaking van de duurzaamste jonge koplopers van Nederland bij de Circular Expo in Hoofddorp. Na dit bekendmakingsevenement krijgen de 100 koplopers volop kansen om te netwerken met elkaar en andere duurzaamheidsprominenten, om samen meer impact te kunnen maken.

Organisatie DJ100

De Dj100 wordt in 2017 voor de tweede keer georganiseerd door SustainableMotion. Samen met onze partners, Duurzaam Doen (Ministerie van Infrastructuur en Milieu), Dutch en OneWorld kijken we er naar uit om de DJ100 mogelijk te om Nederland te laten zien dat een duurzame toekomst mogelijk is.