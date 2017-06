Dubbele groeicijfers voeding met duurzaamheidskeurmerk

De verkoop van voeding met een duurzaamheidsclaim zit al jaren in de lift. In 2015 groeide dit segment al met 16% en de groei zette zich in 2016 nog sterker door. Het gaat inmiddels om zo’n 3 miljard euro aan omzet in alle supermarkten, blijkt uit de Monitor Keurmerken Retail van onderzoeksbureau IRI.

Volgens de Monitor besteedde de consument het afgelopen jaar 590 miljoen euro meer aan producten met onafhankelijk geborgde keurmerken. Dit is een stijging ten opzichte van het jaar ervoor van maar liefst 27%. De omzet van dit segment bedraagt momenteel 12% van de totale omzet in supermarkten: duurzaamheid in voeding is de niche ontgroeid.

Shoppers, retailers en fabrikanten kiezen voor keurmerken

De door onderzoeksbureau IRI gemeten Monitor Keurmerken Retail bevat producten met één of meerdere van de volgende keurmerken: ASC, MSC, Beter Leven, Biologisch, Fair Trade/Max Havelaar, Rainforest Alliance, UTZ, Label Rouge of Milieukeur. De gezamenlijke omzet van producten met deze keurmerken in de Nederlandse supermarkten is ruim 3 miljard. Het aandeel binnen de totale supermarktomzet steeg in het laatste jaar van 9,4% naar 11,9%. Consumenten kiezen meer en meer voor voeding met duurzaamheidsclaim én keurmerk. Ook supermarktketens en A-merken spannen zich in om het aanbod steeds verder uit te breiden en soms te vervangen.

Vis categorie met hoogste omzetaandeel keurmerken

Het aandeel van producten met de genoemde keurmerken verschilt sterk per categorie. Terwijl het totale aandeel bijna 12% bedraagt, zijn er enkele categorieën die daar ver boven uit springen. Vis is de koploper: bijna 60% van de totale visomzet bestaat uit vis met het MSC- of ASC-keurmerk. Op nummer 2 staan eieren met een aandeel van 38% en op nummer 3 warme dranken (koffie/thee/cacao) met 31%. Grote categorieën als AGF, zuivel en brood scoren in aandeel nog onder gemiddeld, maar ook in deze categorieën groeit duurzaamheid sterk.

De omzet van producten met een keurmerk in vers vlees en vleeswaren groeide fors. Vooral het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming voegde omzet toe. In totaal steeg de omzet in keurmerken met € 240 miljoen euro in de vleesgroepen. Enerzijds door een verdere stijging in varkensvlees maar vooral als gevolg van de groei in vleeswaren, met een omzetstijging van 47 naar 187 miljoen euro.

Beter Leven grootste keurmerk

Beter Leven maakte in 2016 een groeispurt van 53% (+315 miljoen euro) en nam de nummer 1 positie over van het keurmerk Biologisch. De consument besteedde ruim 1 miljard euro in supermarkten aan vlees, vleeswaren, eieren en maaltijden met één of meerdere Beter Leven sterren. Ook de andere keurmerken laten groeicijfers zien ver boven de marktgroei. MSC groeit met 5%, Biologisch met 12% en ASC is het sterkst groeiende keurmerk met een groei van 136%.

2015 2016 Groei Totaal Keurmerken 2.176 2.766 27% Beter Leven 592 907 53% BIO 655 735 12% MSC 189 198 5% ASC 64 151 136% Overige Keurmerken 675 776 15%

Tabel: omzet in miljoenen euro’s binnen supermarkten exclusief Aldi/Lidl

