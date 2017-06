DSM en Moyee Coffee winnen Social Enterprise Awards 2017

Hoe kunnen organisaties door samenwerking nog meer impact creëren in de toekomst? Op 1 en 2 juni werd alweer de vierde editie van de Social Enterprise Days georganiseerd in hartje Utrecht. Meer dan 1000 start-ups, scale-ups en beslissers van grote organisaties lieten zich deze dagen inspireren op het gebied van sociaal ondernemerschap en gingen naar huis met concrete tips die zij direct kunnen toepassen binnen hun eigen organisatie. Naast workshops en interactieve sessies ontvingen DSM en Moyee Coffee vandaag een Social Enterprise Award als beloning voor de sociale impact die zij met hun business model maken.

Sociaal ondernemen is de motor van onze economie. Maar wat zijn ‘social enterprises’ en nog belangrijker, hoe word je er één? Social enterprises zijn organisaties die elke dag streven naar 100% relevantie voor alle stakeholders. Tijdens de Social Enterprise Days stonden meer dan 90 topsprekers van organisaties als BvdV, Social Enterprise NL, ASN, Slagkracht en Kirkman Company klaar om de deelnemers te inspireren, hoe zij nog relevanter kunnen worden voor al hun stakeholders.

Social Enterprise Awards

Net als voorgaande jaren werden ook dit jaar weer de Social Enterprise Awards uitgereikt aan een start-up en een transformer. In de categorie ‘start-ups’ werd Moyee Coffee bekroond. In de categorie ‘transformers’ is DSM tot winnaar uitgeroepen.

De jury was over beide organisaties unaniem en lovend. Moyee Coffee geeft inhoud aan het mooie begrip ‘fair chain’, met als missie om de balans in de wereldwijde koffieketen te willen herstellen. In de paar jaar dat Moyee Coffee bestaat, hebben zij al veel voor elkaar gekregen. Zij pakken de basis van ongelijkheid in de keten aan en streven naar een eerlijke verdeling in de koffieketen tussen producerende en consumerende landen. De vergelijking van Moyee Coffee met grote koffieketens (de vijf bestaande multinationals) typeert de jury als die van David tegen Goliath.

Als sectorleider in de Dow Jones Sustainability Index is DSM geen verrassende winnaar in de categorie transformers. De voorbeeldfunctie en de uitstraling die DSM als ‘transformer’ heeft, zijn wat de jury betreft evenwel ongeëvenaard. Alleen al de formulering van de missie: ‘bijdragen aan een beter en aangenamer leven, voor mensen nu en komende generaties’ is inspirerend. Volgens de jury is de impact die DSM maakt breed en gevarieerd.

De jury bestond net als voorgaande jaren uit: Denis Verhoef (Kirkman Company, voorzitter van de jury), Saskia Klep (Theodoor Gilissen), Anniek Mauser (Unilever), Erik van der Meulen (Powered by Meaning), Marcello Palazzi (B Corp) en Philip Willems (Scope Business Media).