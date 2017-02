De toekomst van MVO-richtlijnen voor internationaal ondernemen

De richtlijnen worden geïmplementeerd door zogeheten Nationale Contactpunten (NCP’s). NCP’s promoten niet alleen de richtlijnen, maar voorzien ook in conflictbeslechting als een multinational de richtlijnen mogelijk niet respecteert.

De keynote-spreker van het symposium was Herman Mulder. Mulder is onder andere research fellow bij Nyenrode Business Universiteit en nam tijdens het symposium afscheid als onafhankelijk lid van het Nederlandse NCP. Na de keynote speech van Mulder werd de groep verdeeld in subgroepen. Tijdens verschillende groepssessies werd de toekomst van de OECD Guidelines besproken. Tineke Lambooy (Professor Corporate Law aan Nyenrode) en Sander van ’t Foort (promovendus bij Nyenrode) speelden allebei een actieve rol tijdens een tweetal groepssessies. Van ’t Foort mocht één van de thema’s introduceren.

Gedurende het symposium werden verschillende thema’s besproken. Een aantal thema’s werd ingebracht door Mulder, Lambooy en Van ’t Foort. Mulder sprak onder andere over de relatie tussen de OECD Guidelines en de UN Sustainable Development Goals, Lambooy benadrukte het belang van due diligence in het mediation proces van NCP’s, en Van ’t Foort pleitte tot slot voor de introductie van determinations (eindoordelen) in de beslissingen van NCP’s.

De speech van Herman Mulder, het verslag van de bijeenkomst, blogs geschreven voorafgaand aan de bijeenkomst door Herman Mulder en Sander van ’t Foort, en meer informatie over de OECD Guidelines en het Nederlandse NCP zijn openbaar toegankelijk.