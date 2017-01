CWS Nederland introduceert CradletoCradle papier onder eigen merknaam

Als een van de weinige leveranciers in Nederland brengt CWS vanaf januari 2017 Nederland Cradle to Cradle (C2C) hygiënepapier op de markt. Dit doen zij onder eigen merknaam. Dit milieuvriendelijke hygiënepapier is gemaakt van 100% gerecycleerd papier en wordt CO2-neutraal geproduceerd. Daarnaast draagt het de keurmerken FSC recycled en Europees Eco-label.

De CWS C2C producten; toiletpapier en papieren servetten, zijn een welkome aanvulling op het productassortiment van CWS en passen uitstekend in de MVO strategie en ambitie van het bedrijf. CWS heeft een erg actief duurzaamheidsbeleid, is MVO Prestatieladder 4 gecertificeerd en brengt jaarlijks een MVO rapport uit waarin op een transparante wijze, conform de GRI 4 richtlijnen, verantwoording wordt afgelegd over haar MVO beleid en bijbehorende doelstellingen.

Waarom is Cradle to Cradle bijzonder

Cradle to Cradle (C2C; letterlijk: ‘van wieg tot wieg’) is een innovatief concept dat verder reikt dan duurzame productontwikkeling. C2C richt zich niet langer op het ‘minder slecht maken’ van een product (= eco-efficiënt), maar op het ‘meteen goed doen’ (= eco-effectief). Kern van het C2C-concept is het denken in kringlopen en cirkels. Deze gedachte past zeer goed binnen het totale businessproces en duurzame ambitie van CWS.

C2C toiletpapier in een folie verpakking

CWS heeft voor haar C2C toiletpapier gekozen voor een innovatieve verpakking gemaakt van folie in plaats van het traditionele karton. Het Zwitserse Carbotech AG uit Basel, een instituut dat bedrijven en overheden begeleidt en adviseert in milieuvraagstukken, heeft onderzocht dat folie een 11x lagere milieu impact heeft. Bovendien kan folie, net als karton, na gebruik hoogwaardig worden omgezet in een ander product. Arjan Bolink, Marketing Manager van CWS legt uit “Door het minimaliseren van de hoeveelheid verpakking en met behoud van kwaliteit, kijken wij verder dan alleen het product. Tevens is dit product een welkome aanvulling op ons sanitaire duurzaamheidconcept ECOILET”