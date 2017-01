Coöperatie DELA onderzoekt duurzaam alternatief voor cremeren en begraven

Coöperatie DELA onderzoekt de mogelijkheden van een duurzaam alternatief voor cremeren en begraven: ecoleren. Deze nieuwe techniek zet het lichaam van de overledene om in een inactief biologisch poeder en is ontwikkeld door het Ierse bedrijf EcoLegacy, waar DELA al geruime tijd mee in gesprek is. Binnenkort wordt ecoleren voor het eerst toegepast in Ierland. Ook in Nederland is behoefte aan nieuwe duurzame vormen van lijkbezorging.