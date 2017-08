CO2 uitstoot industrie in 2de kwartaal 2017 gelijk aan 2016

De CO2-uitstoot in Nederland was in het tweede kwartaal 0,9 procent lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Volgens de eerste berekening groeide in dezelfde periode het bruto binnenlands product (bbp) met 3,3 procent. Belangrijke oorzaken van de afname van de CO2-uitstoot zijn de veranderde brandstofmix bij de productie van elektriciteit en het lagere gasverbruik voor verwarming. Dit meldt het CBS op basis van de nieuwste kwartaalcijfers over de CO2-uitstoot.

Het weer in het tweede kwartaal van 2017 was zachter dan een jaar eerder. Gecorrigeerd voor dit weereffect was de CO 2 -uitstoot 0,4 procent lager.

Industrie gelijk

Het cluster landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid heeft bijna evenveel CO 2 uitgestoten als in hetzelfde kwartaal een jaar eerder, terwijl de toegevoegde waarde met 3 procent is gestegen. Dit cluster is goed voor bijna23 procent van de totale uitstoot.