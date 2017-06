Circulair Inkopen wint Green Deal Award 2017

De winnaar van de Green Deal Award 2017 is de Green Deal Circulair Inkopen. Dat werd op dinsdag 30 mei tijdens een feestelijke netwerkbijeenkomst in de Mariënhof in Amersfoort bekendgemaakt. Op 30 mei 2017 nam Joan Prummel van Rijkswaterstaat namens de Green Deal Circulair Inkopen de prijs in ontvangst van juryvoorzitter Monika Milz.

De Green Deal Circulair Inkopen (GDCI) wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat samen met MVO Nederland, NEVI en PIANOo. Doel is ondernemers en overheden te ondersteunen bij hun ambities op circulair inkopen.

Voor de Green Deal Circulair Inkopen zijn alle deelnemers (publieke en private partijen) circulaire inkooptrajecten als pilot gestart in de eigen organisatie. Vanuit de Green Deal zijn pilots opgezet binnen het Rijk met bijvoorbeeld kantoormeubilair , kantoorpapier, uniformen, veiligheidshesjes en ICT-hardware. Totaal zijn er 80 pilots gerealiseerd. De lessen hieruit zijn gedeeld en de praktijkvoorbeelden hebben veel inzicht gegenereerd voor innovaties en samenwerking in de hele keten.

Veel lessen worden inmiddels doorgegeven aan starters. Een vervolg op de Green Deal Circulair Inkopen is in de maak, waarbij ruimte is voor doorontwikkeling voor gevorderde deelnemers. Ook is er belangstelling van Europese landen die een eigen variant van de Green Deal willen opzetten.

Inkoop als hefboom voor circulaire economie

De essentie van circulair inkopen is dat de inkopende partij borgt dat de producent of verwerkende partij de producten, onderdelen of grondstoffen aan het einde van de levensduur of de gebruiksfase, met behoud van zoveel mogelijk waarde weer in een nieuwe cyclus zal inzetten. Inkoop is daarom een belangrijke hefboom voor circulaire economie. Bedrijven werken hard aan circulaire producten door bijvoorbeeld in ontwerp, materiaalkeuze of wijze van aanbieden circulaire keuzes te maken. Een circulaire vraag formuleren creëert een (eerste) markt voor dergelijke bedrijven, waardoor hun circulaire ambities daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd, hand in hand met de circulaire ambities van de inkopende partij.

Rijkswaterstaat heeft zelf ook ambities op circulaire economie en wil in 2030 volledig circulair werken. Dat betekent dat we zo min mogelijk afval produceren door materialen en producten hoogwaardig her te gebruiken en samen met marktpartijen onze (water) wegen en producten anders gaan ontwerpen.