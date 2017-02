Circle Economy ontvangt weer € 1 miljoen van Postcode Loterij

Tijdens het Goed Geld Gala gisteravond werd bekend gemaakt dat Circle Economy een eenmalige schenking krijgt van € 1 miljoen.

In een circulaire economie zorgen hergebruik van materialen en nieuwe manieren van produceren van spullen voor minder afval. Hierdoor wordt het milieu minder belast. De afgelopen jaren is er steeds meer interesse gekomen vanuit het bedrijfsleven en de politiek voor circulaire economie, maar veel bedrijven en overheden weten niet hoe ze dit in hun eigen werkveld in de praktijk kunnen brengen. Mede met hulp van de Postcode Loterij heeft Circle Economy de afgelopen jaren Nederland als kenniscentrum voor circulair ondernemen op de kaart gezet. De organisatie heeft o.a. succesvolle programma’s voor circulaire economie binnen steden en de textielketen geïmplementeerd en tools ontwikkeld waarmee bedrijven de mogelijkheden voor circulair ondernemen binnen hun bedrijf in kaart kunnen brengen.

Met een nieuwe eenmalige bijdrage van de loterij kan Circle Economy de transitie naar meer circulair ondernemen verder stimuleren door mensen en organisaties samen te brengen, voorbeelden te delen en toepassingen te ontwikkelen. Hierbij zullen ze zich naast hun huidige focus ook gaan richten op nieuwe sectoren, zoals bijvoorbeeld de landbouw/voedselproductie en de bouw.

Urgenda ontving ook € 1 miljoen voor het project ‘Nederland duurzaam maken’. UTZ Certified ontving € 1,5 miljoen voor een project om de diensten voor kleine boeren te versterken en het bereik van de programma’s van UTZ Certified te vergroten. Plastic Soup Foundation ontving een eenmalige schenking van € 600.000 om zich verder te ontwikkelen en nog meer mensen en bedrijven te bereiken met hun activiteiten en campagnes. Zo draagt de organisatie bij aan de vermindering van (plastic) afval in zee.