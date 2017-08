Circl: de nieuwe circulaire ontmoetingsplaats op de Zuidas

Omringd door de strakke kantoortorens van de Amsterdamse Zuidas is Circl al ruim voor de officiële opening op 5 september een absolute blikvanger. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de inrichting van het circulair paviljoen van ABN AMRO, dat met onder andere het restaurant, de rooftop bar en de expositieruimte moet uitgroeien tot dé ontmoetingsplaats op de Zuidas. En dat allemaal zo duurzaam mogelijk, want alle materialen zijn demontabel en te hergebruiken.

Het paviljoen is een bouwkundig hoogstandje, dat perfect aansluit bij de duurzaamheidsdoelstellingen van ABN AMRO. “Door circulair te bouwen, gaan we zuiniger om met onze slinkende voorraad grondstoffen”, zegt Merijn van den Bergh, directeur van Circl. “Bovendien stoten we door duurzaam te bouwen minder CO2 uit. Dit leidt tot een beter milieu, een gezondere samenleving en een duurzamere economie. We willen onze klanten stimuleren om duurzamer te leven. Dan moet je zelf het goede voorbeeld geven.”

Kleding van oude petflessen

In een circulaire economie staat hergebruik centraal en bestaat er nauwelijks afval. Alle materialen in Circl zijn daarom ooit eerder gebruikt. Zo hebben medewerkers van ABN AMRO 16.000 oude spijkerbroeken ingezameld, die in het plafond zijn verwerkt. De vergaderruimtes zijn volledig opgetuigd met kozijnen afkomstig uit oude kantoren die binnenkort gesloopt worden. Het meubilair is eerder door ABN AMRO gebruikt en hersteld. Met de gelijkstroom in het hele pand is Circl zo circulair mogelijk en op het dak liggen 500 zonnepanelen die voor de energie zorgen. Het circulaire karakter gaat zelfs verder dan het gebouw alleen. De kleding die de medewerkers van Circl straks dragen is bijvoorbeeld gemaakt van oude petflessen.

Open voor iedereen

Ooit was Circl bedoeld als oplossing voor het tekort aan vergaderruimte in het ABN AMRO hoofdkantoor aan het Gustav Mahlerplein. In de kelder zijn tien vergaderruimtes gemaakt, die overdag door ABN AMRO in gebruik zijn. In de avonduren stelt de bank deze beschikbaar voor iedereen. “Bewoners uit de buurt kunnen hier een informatieavond houden en de bridgeclub mag langskomen”, aldus Van den Bergh. “Voor de huur van de ruimtes betalen commerciële partijen een vergoeding. Culturele en maatschappelijke initiatieven kunnen op deze prijs een korting krijgen of mogen zelfs helemaal gratis gebruik maken van de ruimte.”

Kennisdeling over circulaire economie

Op de begane grond van het 3000 vierkante meter tellende Circl verrijst een restaurant van horecapartner Vermaat. Op de eerste etage opent een rooftop bar, waar bezoekers heerlijk kunnen loungen. Ook is er op de bovenste etage een expositieruimte, waar ABN AMRO haar kunstcollectie toont of kunstenaars een tijdelijk podium biedt. In Circl vinden bovendien lezingen en bijeenkomsten plaats. Kennisdeling over de circulaire economie is daar onderdeel van. “Via een breed programma, dat in samenwerking met Pakhuis de Zwijger is opgesteld, gaan we in gesprek over maatschappelijke en economische vraagstukken en onderzoeken we nieuwe mogelijkheden en oplossingen in de circulaire economie,” aldus directeur Merijn van den Bergh.