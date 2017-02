Chocoa 2017: waar komt onze chocolade vandaan?

Chocoa 2017 (22 t/m 26 februari 2017), neemt deelnemers en bezoekers mee in de keten van cacao tot chocolade. Uit de hele wereld komen cacaoboeren, handelaren, verwerkers, chocolademakers en consumenten samen. Tijdens deze vijfjarige jubilieumeditie staan de origine van chocolade en cacao en duurzaamheid centraal. Chocoa biedt een cacao-vakbeurs, een congres over verduurzaming van de keten en een consumentendebat over duurzame chocolade. Daarnaast zijn er seminars over zelf chocolade maken en een chocoladefestival voor de consument waar vooral veel geproefd kan worden.

De vraag naar duurzame cacao en chocolade neemt toe, terwijl de productie van cacao in de producerende landen afneemt. Chocoa heeft als doel om de markt voor duurzame en goede cacao en chocolade te vergroten. In totaal trok Chocoa in voorgaande jaren ruim 15.000 bezoekers. De Nederlandse overheid en het Nederlandse bedrijfsleven hebben zich gecommitteerd aan 100 procent duurzame chocoladeconsumptie vanaf 2025. Hoe ver zijn we daarmee? En wat moet er nog gebeuren om dit te bereiken? Vragen die aan bod komen tijdens Chocoa 2017.

““Cacao heeft zeer verschillende origines en er zijn veel opeenvolgende fases om van cacao tot chocoladereep te komen. De duurzaamheid wordt steeds belangrijker om de continuïteit van de keten (en dus de beschikbaarheid van chocolade) te garanderen. Ook kwaliteit speelt een steeds belangrijkere rol. Er valt nog veel over te ontdekken en dat staat tijdens Chocoa centraal: we tonen hoe je van goede cacao betere chocolade maakt!”, zegt mede-initiatiefnemer van Chocoa, Caroline Lubbers.

Op ruim 70 stands zal tijdens het festival chocolade geproefd kunnen worden. Ook is er een proefroute waar combinaties met chocolade geproefd kunnen worden en op 25 februari worden actualiteiten besproken in de Grote Chocolade Wijzer.

Chocoa 2017

Wanneer:

22, 23 en 24 februari: beurs, congres en seminars,

25 en 26 februari: chocoladefestival, debat en heel veel proeven

Waar:

Beurs van Berlage, Amsterdam. Kaartverkoop en meer informatie via www.chocoa.nl

Over Chocoa

Chocoa, een initiatief van Stichting Chocolade Festival in samenwerking met Equipoise, is een jaarlijks cacao- en chocolade evenement. Doel is het vergroten van de markt voor duurzame en goede cacao en chocolade. Daarom brengt Chocoa de stakeholders uit iedere schakel van de keten samen en fungeert het als kraamkamer voor vernieuwende projecten in de keten. Amsterdam, standplaats van Chocoa, is de grootste cacaohaven ter wereld en ligt in de regio waar de meeste cacao wordt verwerkt. Chocoa is het enige evenement ter wereld dat volledig aan de verduurzaming van de cacaoketen is gewijd. Het zet Nederland nóg steviger op de kaart als het gaat om innovatie en verduurzaming van cacao.