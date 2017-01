Bubble Post en Deli XL tekenen voor milieuvriendelijk leveren binnenstad Amsterdam

Gisteren, dinsdag 10 januari, ondertekenden groothandel Deli XL en het ecologische stadsdistributie-bedrijf Bubble Post een samenwerkingscontract. Daarmee onderschrijven de bedrijven dat zij zich de komende jaren samen zullen inzetten voor verdere verduurzaming van distributie in de grote binnensteden. De ondertekening vond plaats op het Van Bron tot Bord-paviljoen op de Horecava in Amsterdam.

Deli XL belevert diverse horecaklanten in de binnenstad van Amsterdam. De gemeente hanteert een klimaat- en energieprogramma dat er onder andere op gericht is de CO2-uitstoot van de stad te verlagen. Door de samenwerking aan te gaan met Bubble Post anticipeert Deli XL op dat programma. “Als leverancier zien wij het als onze verantwoordelijkheid om te blijven streven naar verduurzaming van het transport. Bubble Post is een zeer geschikte partner gebleken om daarin samen op te trekken. Ik heb er vertrouwen in dat deze wijze van leveren ook voor andere binnensteden een uitkomst is. Wij zijn voornemens om Bubble Post waar mogelijk te ondersteunen bij de verdere uitbreiding van haar activiteiten in andere Nederlandse steden,” zegt Dick Slootweg (Algemeen Directeur, Deli XL).

Van pilot naar samenwerking

Gemotiveerd om bij te dragen aan een oplossing voor de toenemende problematiek rondom het beleveren van bedrijven in de binnenstad van Amsterdam, startten Deli XL en Bubble Post ruim een half jaar geleden met een pilot. Initiatiefnemer bij Deli XL is Hessel de Keijzer (Vestigingsmanager Amsterdam en Hoofddorp): “Onze partners zijn een verlengstuk van onze service- en klantgerichtheid. Bubble Post vult dat uitstekend in. Om de leveringskwaliteit van bestellingen te borgen hebben ze een koel-depot geopend bij Amsterdam-Sloterdijk. Wij leveren daar onze Koel- en DKW-producten waarna Bubble Post sorteert en bundelt om de bestellingen vervolgens conform afspraak af te leveren bij de klant.” De Bubble Post-voertuigen waarvan gebruik wordt gemaakt zijn elektrische fietsen met een kleine laadbak. Bubble Post bepaalt aan de hand van de klantenlijst wat de meest rendabele route is. “Naast de milieuvriendelijke leveringswijze hebben we ook geen last meer van de files in de stad. De fietsen kunnen de hele stad door zonder vertraging op te lopen,” besluit de Keijzer, “Dat helpt ons bij het nog efficiënter kunnen plannen van onze leveringen.”