Broekhof werkt aan maatschappelijk verantwoord ondernemen

Broekhof is vanaf 1 januari dit jaar BSCI participant. BSCI staat voor ‘Business Social Compliance Initiative’, een initiatief om de arbeidsomstandigheden in de wereldwijde productieketen te verbeteren. Broekhof vindt het belangrijk dat de verpakkingen en decoratiematerialen worden gemaakt door mensen die eerlijk, waardig en met respect worden behandeld. Daarnaast is BSCI een initiatief waar de klanten van Broekhof om vragen.

Als BSCI participant heeft Broekhof inzicht in de werkomstandigheden van toeleveranciers. Onafhankelijke auditbedrijven voeren audits uit in de keten. Daarnaast volgen BSCI deelnemers en hun leveranciers trainingen over thema’s zoals gezond management, veiligheid op de werkvloer en de dialoog tussen fabrieksmanagement en de werknemers.

Wereldwijde verbetering arbeidsomstandigheden

Het BSCI zet zich wereldwijd in voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden in de productieketen van haar leden. Bedrijven die aangesloten zijn bij de BSCI implementeren samen met hun zakelijke partners stap-voor-stap de BSCI gedragscode in hun keten. De gedragscode bevat 11 fundamentele arbeidsrechten waaronder ‘geen discriminatie’, ‘geen slavernij, ‘gezond en veilig werken’, ‘eerlijk loon’ en ‘ethisch ondernemen’.

Broekhof is naast BSCI ook aangesloten bij Sedex, een non-profit organisatie die werkt aan het verbeteren van ethisch en verantwoord ondernemen. Ook heeft Broekhof heeft een eigen Quality Assurance Program opgericht. Dit programma richt zich vooral op het ethisch verantwoord wereldwijd inkopen van producten.

Broekhof adding value

Al sinds 1974 is Broekhof uit Noordwijkerhout een toonaangevende leverancier van verpakkingen en decoratiematerialen voor de bloemen- en plantenbranche. Het familiebedrijf Broekhof is uitgegroeid tot 100 medewerkers in Nederland, 150 medewerkers overzee en heeft vestigingen in Noordwijkerhout, Rijnsburg, Honselersdijk, Aalsmeer, Kenia, Vietnam en Colombia.