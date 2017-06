Brainpack-event over duurzaam ondernemen geeft professionals energie voor de toekomst

Moonen Packaging kijkt terug op een inspiratievolle vierde editie van het Brainpack-event. Afgelopen donderdag kwamen ruim 200 professionals samen in het logistieke centrum van Moonen Packaging in Weert. Sprekers als Barbara Baarsma (directeur Kennisontwikkeling bij Rabobank), Wijnand Jongen (directeur Thuiswinkel.org). Ruud Koornstra (energiecommissaris en ondernemer) en Jasper Goossen (oprichter festivalorganisatie Apenkooi) gaven de bezoekers concrete handvatten waarmee zij hun duurzame ambities kunnen omzetten in acties.

Geen hocus pocus, maar duidelijke aanknopingspunten waarmee de professionals direct aan de slag kunnen. Dat was de insteek van het tweejaarlijkse event Brainpack over duurzaam ondernemen, georganiseerd door innovatieve verpakkingsspecialist Moonen Packaging. In de vorm van masterclasses, workshops en presentaties kwamen professionals uit de retail/foodservice, logistiek en e-commerce meer te weten over circulaire economie, innovatie en nieuwe businessmodellen.

Wens voor de toekomst

Gé Moonen, CEO van Moonen Packaging, kijkt met enthousiasme terug op de inhoud en opkomst van het event: “Ik hoop, droom en wens dat alle deelnemers na vandaag, al is het maar een heel klein beetje, duurzamer zijn geworden. Mijn wens is dat ze duurzaamheid een betere plek weten te geven binnen hun bedrijf. Iedereen weet dat het klimaat om ons heen aan het veranderen is. En toch doen we hier niet genoeg aan. We willen de mensen bewust maken van de noodzaak tot verandering. En ik denk dat dat gelukt is.”

Handvatten

De deelnemers geven na afloop aan geïnspireerd te zijn geraakt om aan de slag te gaan met duurzaam ondernemen. Waar de ene bezoeker geactiveerd werd om haar processen circulairder te maken, vond de ander met name de presentatie van Wijnand Jongen (directeur Thuiswinkel.org) interessant: “Ik had niet verwacht dat de ontwikkelingen in thuiswinkelen zo snel zouden gaan. De eerste stap die ik ga zetten? Minder afval produceren.” Tot slot vond een andere bezoeker hoofdzakelijk bevestiging: “Het gaat vooral om het doen in plaats van nog meer plannen maken en mooie woorden spreken.”

Enthousiasme

De positieve, enthousiaste reacties geven veel energie voor de toekomst. Een toekomst die wat Gé Moonen betreft bestaat uit een wereld zonder afval. Moonen Packaging kiest er bewust voor om haar stappen in de verduurzaming van processen en verpakkingsconcepten aantoonbaar te maken. En steeds meer bedrijven kiezen voor duurzaam ondernemen. Een event als Brainpack draagt dan ook zeker bij om de belangrijke stap naar duurzaam ondernemen te zetten.

Bekijk de impressie gemaakt door dagvoorzitter Lars Sorensen: