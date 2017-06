Boek Échte winst gepresenteerd tijdens uitverkocht symposium in de Impact Hub Amsterdam

‘Échte winst’ ofwel “de eerste praktische Nederlandse versie” van wereldwijde bestseller The Purpose Economy, is een uitermate praktisch en inzichtelijk boek. De titel verwijst naar de combinatie van bedrijfsmatige en maatschappelijke doelen. Hoogerwerf, auteur: ‘De eeuw van het impact ondernemen, de purpose economy, komt er aan Inmiddels hebben frontrunners zoals multinationals als DSM en Unilever dit denken opgepakt. Het MKB is nu aan zet.’

Het boek zet mensen aan deel te nemen aan de ‘Wij gaan voor Échte winst-beweging’ die ernaar streeft dat ondernemen met impact normaal wordt. Uit onderzoek voor het nieuwe boek Échte winst van Petra Hoogerwerf blijkt dat ondernemen met een maatschappelijk doel naast een winstgevend doel in opmars is. Hoogerwerf: ‘De tijd van alleen naar winststreven, is echt passé.

Veel jonge ondernemers richten zich op sociaal ondernemen en ziendat dit goed is voor de waarde van het bedrijf, de klanten én de samenleving.’ Managers vanonder andere de Rabobank Foundation, Philips, Legbank en Luwies hebben met het tekenen

van het certificaat ‘Wij gaan voor Échte winst’ de aftrap genomen om zich in te zetten om nog meer impact te maken.

Échte winst is hét boek voor iedereen die met een organisatie of onderneming meer maatschappelijke impact wil bereiken. Op sprankelende wijze en met ruim 75 voorbeeldenuit de praktijk beschrijft en analyseert Hoogerwerf de zeven essentiële stappen op weg naarsucces. Zij neemt je mee in de wereld van non-profit organisaties, goededoelenorganisaties, social enterprises, culturele ondernemingen, burgerinitiatieven, online communities,coöperaties, fondsen, impact investors en maatschappelijk betrokken bedrijven. Al deze organisaties en financiers zijn elk op hun eigen manier gericht op het bereiken van échte

winst voor de samenleving. Dat is goed voor de organisatie, de medewerkers, de klanten én

de samenleving.

Hoogerwerf belicht hoe complexe vraagstukken van de wereld door innovatie, opschaling en samenwerking, worden aangepakt. Voor het boek heeft bureauVeleda ruim honderd mensen geïnterviewd.

