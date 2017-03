BlueCity opent eerste circulaire kantoren in Rotterdam

Op 31 maart 2017 opent BlueCity haar kantoorvleugel in de voormalige discotheek Club Tropicana. Daarmee realiseert BlueCity de eerste circulaire werkplekken van Rotterdam. Het kantoorconcept is bedoeld voor innovatieve bedrijven die met hun producten en diensten de groei van de circulaire economie versnellen.

Binnen een jaar transformeerde BlueCity 1300 vierkante meter voormalig discotheek naar 100 circulaire werkplekken, variërend van gedeelde tot eigen kantoren en vaste of flexibele werkplekken. De verbouwing is uitgevoerd onder leiding van partners COUP, Superuse Studios en Workspot.

Blauwe transformatie met 90% hergebruikt materiaal

Bij de bouw van de kantoorvleugel gaan BlueCity en haar partners verder dan circulaire principes; zij hanteren ook de blauwe filosofie (zie noot voor nadere uitleg). Zo is 90% van de materialen lokaal ‘geoogst’ hergebruikt materiaal: uit het gebouw zelf of uit Rotterdam en naaste omgeving. Voor de overige 10% werd gekozen voor materiaal dat makkelijk opnieuw te gebruiken is. Daarnaast profiteren de kantoren optimaal van de klimatologische eigenschappen van het gebouw waardoor het toevoegen van installaties tot een minimum is beperkt. Tot slot hielpen meerdere inpandige ondernemers bij de inrichting, zoals meubelmaker OKKE HOUT, ontwerpatelier KEES en recycling design platform Oogstkaart.

Bedrijven die de circulaire economie versnellen

Met de kantoorvleugel wil BlueCity circulaire bedrijven representatieve ruimte bieden en zo meer samenwerking en innovatie stimuleren. Inmiddels zijn er o.a. circulaire design- en projectbureaus Verdraaid Goed en Masters that Matter en architect- en ontwerpbureau Superuse Studios gevestigd. Dit voorjaar volgen Better Future Factory en stichting ifund en meerdere biobased ontwerpers die eveneens werken in het lab. De kantoren en werkplekken zijn een aanvulling op het aanbod aan productieruimtes en het BlueCity lab die ook in het pand worden gerealiseerd.

Circulaire bouw is nog allesbehalve business as usual

Circulaire kantoren, met name de bouw ervan, is allesbehalve business as usual in Nederland – en daardoor niet makkelijk. Bij circulair (ver)bouwen wordt steeds gekeken: welk materiaal is als reststroom beschikbaar? Dat materiaal is leidend in het ontwerpproces. Yvette Govaart, projectleider transformatie BlueCity: “Je gaat uit van hergebruikt materiaal – niet van een plattegrond gebaseerd op standaard bouwelementen.” Die werkwijze vraagt veel flexibiliteit én vakmanschap van de uitvoerders.

Eerste voorbeeld van circulaire ambitie

De circulaire kantoorvleugel is de eerste officiële deeloplevering sinds de aankoop van het voormalig subtropische zwemparadijs in oktober 2015. Later dit jaar opent BlueCity nog meer productieruimtes, is haar lab 100% operationeel en starten de werkzaamheden voor de verbouwing van de ‘dome’, de voormalig zwembadruimte en het meest iconische gedeelte van BlueCity.