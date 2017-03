Better Places uitgeroepen tot meest duurzame reisorganisatie van Nederland

Duurzaamheid en verantwoord reizen worden steeds belangrijker voor reizigers. Om hen te helpen verantwoorde keuzes te maken, legde de internationale vergelijkingssite Rank a Brand 28 reisorganisaties langs de meetlat. De Nederlandse reisorganisatie Better Places werd uitgeroepen tot de meest duurzame reisorganisatie van Nederland en kreeg als enige reisorganisatie een A-label toegekend.

Rank a Brand is één van de grootste vergelijkingssites van Europa op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid van consumentenmerken. De site onderzocht 28 reismerken op de thema’s klimaat, milieu, arbeidsomstandigheden en duurzame handel en Better Places kwam als meest duurzame reisorganisatie uit de bus. Better Places is ontstaan vanuit het geloof dat verantwoord reizen de wereld mooier kan maken. De organisatie draagt daarom actief bij aan het realiseren van de Werelddoelen voor duurzame ontwikkeling van de VN, waarmee de VN de wereld een betere plek wil maken.

Samenwerken met locals

Saskia Griep, oprichter van Better Places: “Toerisme biedt veel kansen voor ontwikkelingslanden, maar dan moet het wel op een duurzame manier vormgegeven worden. Wij willen dat onze reizen het milieu en de natuur zo min mogelijk belasten en we willen bijdragen aan het verminderen van armoede op de plaats van bestemming. Dat houdt onder andere in dat we alleen samenwerken met lokale partners, waaronder reisagenten en gidsen. Onze reizigers slapen daarnaast in kleinschalige accommodaties die lokaal gerund worden en zoveel mogelijk op een duurzame manier werken. Waar mogelijk kiezen we voor ecolodges.”

Duurzame Travelife-certificatie

Better Places is sinds januari 2017 Travelife-gecertificeerd. Dat betekent dat alle partners werken volgens de criteria van Travelife , een internationaal management- en certificeringprogramma voor reisorganisaties en accommodaties die duurzaam willen ondernemen. Better Places ontwikkelde daarnaast een aantal duurzame initiatieven. Zo compenseert de organisatie de CO2-uitstoot van al haar reizen, inclusief internationale vluchten. Better Places berekent de complete CO2-uitstoot van elke reis en compenseert die door te investeren in efficiëntere kooktoestellen in Ghana.

Reductie van plastic afval

Het reduceren van afval en plastic is voor Better Places ook een belangrijk doel. Gemiddeld gebruikt een reiziger tijdens een reis van twee weken dertig waterflesjes. Dit veroorzaakt een enorme hoeveelheid plastic afval, die in veel landen niet goed wordt verwerkt. In 2017 ontvangt iedereen die een reis boekt bij Better Places daarom een Dopper, een hervulbare waterfles. Zo levert Better Places een bijdrage aan de reductie van plastic afval.