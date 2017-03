Betere reputatie voor bedrijven die continue hun businessmodel vernieuwen

Philips heeft wederom de sterkste reputatie van Nederland in 2016. Het onderzoek van de Reputation Institute laat zien dat Nederlanders de producten en leiderschap van Philips vertrouwen. Frans van Houten, CEO Royal Philips, gaf aan bijzonder trots te zijn met deze erkenning, want 2016 was een bepalend jaar met de succesvolle splitsing van Philips in twee sterke, zelfstandige bedrijven. Heineken klom naar plaats 2 wat mede te danken is door de waardering voor de communicatie rond MVO.

Philips wint de prijs voor de beste reputatie voor het tiende jaar op rij. De prijs wordt uitgereikt door het Reputation Institute Nederland in samenwerking met Rotterdam School of Management van Erasmus University (RSM). De onderzoekers verklaren de aanhoudende winst door het innovatieve vermogen van het bedrijf om zichzelf opnieuw uit te vinden. Meer in het algemeen gesproken blijkt een hoge reputatiescore samen te hangen met vier zaken: feitelijk aantoonbare prestaties, authenticiteit en intensiteit van de communicatie die men over het bedrijf laat zien, goed inspelen op veranderende consumentenbehoefte en de aard van de industrie waar men in zit. Zo doen retail, food, high-tech en health care het goed. Telecom, banken en utilities doen het slecht. Bedrijven die goed inspelen op veranderende behoeften van consumenten zijn de retailers Ahold Delhaize en Jumbo. Heineken, vorig jaar nummer 4 op de reputatieranglijst, klimt dit jaar op naar de tweede positie. Het succes van Heineken is mede te danken aan hun communicatie rond Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) die zeer gewaardeerd wordt door het Nederlandse publiek. Opvallend is dat de 3 grote Nederlandse banken (ABN Amro, ING en Rabobank) dit jaar allemaal 2 plaatsen stijgen in de ranglijst, terwijl de chemiebedrijven AkzoNobel en DSM elk 6 plaatsen dalen. PostNL is in de afgelopen 5 jaar het meest gestegen op reputatiegebied. Net als bij Philips is dit vooral te danken aan het vermogen van dit bedrijf om continue aan nieuwe markteisen te voldoen.

Volgens prof.dr. Cees van Riel (hoogleraar Corporate Communication aan Rotterdam School of Management, Erasmus University en Co-Founder van het Reputation Institute) kan het succes van Philips als volgt verklaard worden: ”Philips heeft haar productportfolio weten om te bouwen van consumentenelektronica naar noodzakelijke medische apparatuur die de kwaliteit van leven verbetert. Daarnaast heeft Philips substantieel geïnvesteerd in een campagne om dit bij het publiek duidelijk te maken.”

Reputation Institute stelt de ranglijsten op met behulp van het zelf ontwikkelde RepTrak-model. Elk bedrijf is beoordeeld door minimaal 300 mensen die bekend zijn met het bedrijf. De online dataverzameling vond continu plaats van januari tot en met december 2016 onder een representatieve steekproef van het Nederlandse publiek. Het onderzoek naar de reputaties van de Nederlandse bedrijven is onderdeel van het wereldwijde reputatieonderzoek uitgevoerd door het Reputation Institute in meer dan 40 landen.