Bedrijven investeren bijna € 4 miljard in energie en milieu in 2016

Nederlandse bedrijven melden in 2016 samen voor bijna € 1,4 miljard aan investeringen in energiezuinige maatregelen en € 2,6 miljard in milieuvriendelijke technieken. Dit blijkt uit de zojuist gepubliceerde jaarverslagen van de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Milieu-investeringsaftrek\ Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA\Vamil). Het Nederlandse bedrijfsleven krijgt hiervoor € 272 miljoen aan fiscaal voordeel.

De EIA kreeg in 2016 in totaal 17.192 aanvragen binnen, een stijging van 20% ten op zichtte van 2015. Hiermee is in totaal € 1.352 miljoen aan energiezuinige investeringen door ondernemend Nederland gemoeid. De maatregelen die met dit bedrag samen gaan, zorgden voor een energiebesparing van 600 miljoen m3 aan aardgas. Dit komt overeen met een CO 2 -reductie van circa 1.100 kiloton per jaar en staat gelijk aan de uitstoot van circa 375.000 huishoudens. De meeste aanvragen en de grootste bedragen kwamen binnen voor de gebouwde omgeving en de industrie. Aalberts Bouw BV, één van de bedrijven die werd geïnterviewd, heeft het afgelopen jaar gebruik gemaakt van de EIA. Aalberts heeft met behulp van de EIA haar kantoor in Loosdrecht duurzaam gerenoveerd. Door de renovatie maakte het kantoor een energielabelsprong van label D naar label A.

Voor de MIA\Vamil kwamen in 2016 in totaal 9.698 aanvragen binnen. Met deze aanvragen investeerden Nederlandse ondernemers € 2.616 miljoen in groene technieken. Ondanks dat het aantal aanvragen lager is dan de afgelopen jaren is het investeringsbedrag de op twee na hoogste in de zestienjarige geschiedenis van de MIA\Vamil. In 2016 is het investeringsbedrag op het gebied van circulaire economie met ruim 50% toegenomen, daarnaast vonden veel duurzame investeringen plaats in mobiliteit, voedsel en bouw. Zo maakt ondernemer Janmar Katoele gebruik van de MIA\Vamil om zijn innovatie meelwormenkwekerij Wadudu op te schalen. Wat begon in een ongebruikte douchecabine heeft zich naar kweekcellen van tientallen vierkante meters ontpopt.

Met de EIA en de MIA\Vamil willen respectievelijk het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Milieu in samenwerking met het ministerie van Financiën een impuls geven aan investeringen in milieu-innovatie, energiebesparing en duurzame economische groei.

De jaarverslagen zijn hier te vinden:

EIA https://www.jaarverslagenrvo. nl/eia/2017/01/index

MIA\Vamil https://www.jaarverslagenrvo. nl/miavamil/2017/01/index