Het Amsterdam Made keurmerk stimuleert lokaal produceren en consumeren

New York heeft het. San Francisco heeft het. London heeft het. Amsterdam heeft het nu ook: een netwerk om lokale productie én consumptie te stimuleren. Want terwijl multinationals monopolie spelen met producten die duizenden kilometers verderop zijn gemaakt, zijn deze steden rijk aan talloze kleine ondernemers die bewust regionaal produceren. Zo ook Amsterdam.

Twee jaar geleden is Amsterdam Made opgericht om deze ondernemers advies te geven en hun producten bij consumenten onder de aandacht te brengen. Veel mensen zijn al bekend met de grotere namen, zoals Brouwerij ’t IJ en Kesbeke, maar heb je ooit gehoord van De Hoedenmaker, The Stillery, of Damplank? Het zijn stuk voor stuk makers die ambachtelijk, lokaal en duurzaam produceren. Maar, misschien wel het allerbelangrijkste: ze maken mooie producten die hartstikke goed in elkaar zitten. Geen hippie taferelen van mooie verhalen en een slechte uitwerking, maar steengoede kwaliteit. Het Amsterdam Made keurmerk is opgezet om dit te waarborgen. Zo worden ondernemers gemotiveerd om nóg betere producten te maken, en weten consumenten wat ze krijgen.

Het community platform Amsterdam Made bestaat uit bijna 200 actieve leden, waarvan sinds vandaag 42 het keurmerk mogen dragen voor een of meer van hun producten. Aan het uitreiken van het keurmerk gaat een strenge selectie vooraf, die wordt uitgevoerd door een onafhankelijke commissie. Zij testen elk product op creativiteit, innovatie, duurzaamheid en kwaliteit – en natuurlijk of het lokaal wordt gemaakt. De hoop is dat op den duur alle producten binnen het netwerk aan deze eisen voldoen.

Met trots melden we dat onderstaande makers in augustus 2017 het Amsterdam Made keurmerk ontvingen (zij vergezellen deze huidige keurmerkhouders):

De Hoedenmaker

Aan de Keizersgracht, op steenworp afstand van de Leidsestraat, staat het ambachtelijk atelier van De Hoedenmaker. Het is het kindje van Dirk-Jan en Marcel Kortschot-de Leeuw, die de winkel in 2010 in Arnhem openden en twee jaar geleden naar Amsterdam verhuisden. Als ware autodidact leerde Dirk-Jan zichzelf hoeden maken, een passie geboren uit een fascinatie voor uitgebreide artistieke vormen. Sinds de verhuizing naar de hoofdstad waaien de kansen naar binnen, en worden ze geregeld gefeatured in Nederlandse modemagazines. Het ambachtswerk wordt met recht gewaardeerd! Ze hebben voor hun hoed ‘The Triangle’ het keurmerk in ontvangst mogen nemen.De Bakkerszonen

Op basis van zelfgemalen, onbewerkte granen – waaronder tarwe, spelt, eenkoorn en boekweit – maken De Bakkerzonen in hun bakkerij in Amsterdam-Noord het allerlekkerste desembrood. Hierin speelt hun eigen eenkoorn moederdesem, een natuurlijke langzame gist die altijd in leven blijft, altijd de hoofdrol. Het geeft het brood een heerlijke en unieke smaak en houdt bovendien het brood langer vers, waardoor conserveringsmiddelen onnodig zijn. De Bakkerszonen krijgen het keurmerk voor hun deksels volkoren- en meergranenbrood en hun tompoucen, gemaakt met verse vanille en biologische melk van de lokale boer.

Kisch & Zonen

Het oerAmsterdamse familiebedrijf Kisch & Zonen begon ruim 120 jaar geleden als groothandel in onderdelen voor onder andere de meubelindustrie. Nu, generaties later, verkoopt het bedrijf nog altijd de producten die vanaf dag een al worden verkocht, maar er is meer. Onder de naam Office by Kisch produceert het bedrijf (verstelbare) bureaus voor organisaties als de NOS, het St. Antonius Ziekenhuis en de Provincie Noord-Holland. Stralend middelpunt en paradepaardje van het bedrijf is echter niet verstelbaar. Dat is de Pompei vergadertafel met Andreaskruisen — de kern van het Amsterdamse stadswapen — als onderstel. Hiermee kwamen ze met vlag en wimpel door de keurmerkcommissie.

Van Soest

Wie voet zet over de drempel van Van Soest aan de Utrechtsestraat valt met de neus in de boter: overal waar je kijkt, zie je de lekkerste chocolade in de mooiste vormen. Van bonbons en chocoladelollies tot repen en druppels: je wilt het liefst alles mee naar huis nemen. “We experimenteren graag met verschillende ingrediënten,” aldus Franny Blauwstraat, eigenaresse van de chocoladehemel. Een van die experimenten heeft geleid tot een pure chocoladereep (bestaande uit zeventig procent cacao) met sinaasappel en roze peper. Een bijzondere smaakcombinatie die bestempeld is met Amsterdam Made keurmerk.