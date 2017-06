Alliander zet in op circulair inkopen veiligheidskleding

Circulaire bedrijfskleding, veiligheidskleding en persoonlijke beschermingsmiddelen: dat wil Alliander bereiken met de Europese aanbesteding die donderdag 15 juni werd gepubliceerd. Alliander zoekt hiervoor leveranciers die samen de veilige werkomgeving van de gebruikers willen borgen en vanuit die randvoorwaarden in de aankomende vijftien jaar willen toewerken naar een circulaire kledingketen.

De hoofddoelstelling is duidelijk: een groot deel van de medewerkers van het netwerkbedrijf voert werkzaamheden uit in risicovolle omstandigheden; en de wens is deze werkomgeving zo veilig mogelijk te maken. Het kledingpakket is één manier waarop een veiligere werkomgeving gecreëerd kan worden.

Circulair inkopen

Alliander heeft hiernaast ook de doelstelling 40% circulair in te kopen. Hiervoor onderzocht zij de mogelijkheden om middels de aanbesteding van het kledingpakket bij te dragen aan deze circulariteitsdoelstelling. Na een uitgebreide marktconsultatie is geconstateerd dat circulaire bedrijfskleding momenteel al beschikbaar is, dat er nog stappen nodig zijn voor circulaire veiligheidskleding en dat de vraag nog nieuw is ten aanzien van persoonlijke beschermingsmiddelen (bijv. werklaarzen, veiligheidsbrillen).

Informatiebijeenkomst

De aanbesteding loopt tot eind 2017. Voor partijen die geïnteresseerd zijn om zich in te schrijven in deze aanbesteding vindt er op vrijdag 30 juni een informatiebijeenkomst plaats. Alliander nodigt met name kleinere, innovatieve partijen uit samen te gaan werken met gevestigde partijen om tot een goede aanbieding te komen. Tijdens de informatiebijeenkomst is het mogelijk om kennis te maken met andere potentiële aanbieders.