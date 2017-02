Alles over Cradle to Cradle tijdens C2C-Congress Venlo

Het C2C-Congress Venlo puilt uit van de interessante C2C-projecten om over te leren, kennis te delen en zelf te bezoeken. Het Stadskantoor Venlo, C2C ExpoLAB en basisschool De Zuidstroom zijn voorbeelden van cases die in beeld worden gebracht.

Het C2C-Congress Venlo bestaat uit een Network Dinner, In Practice Congress en een Experience Tour. Gedurende het In Practice Congress op 22 maart staan prominente sprekers op het gebied van C2C op het podium van De Maaspoort. Recent zijn C2C-grondlegger Michael Braungart, ruimtevaarder André Kuipers en advocaat Roger Cox aan de lineup toegevoegd van dit congres. Daarnaast vinden twee workshoprondes plaats, elk met interessante projecten en bedrijfscases, met C2C als gemene deler.

Workshops C2C-Congress Venlo

Naast het plenaire programma zijn er diverse workshops, waaronder een bedrijfscase van verschillende organisaties, waaronder AMI. Zij vertelt hoe en waarom ze met C2C aan de slag is gegaan. Verder komen circulair inkopen aan bod en wordt duidelijk hoe je een C2C-gebouw ontwerpt aan de hand van heldere voorbeelden. Ook komen de financiële gezondheid van gebouwen en duurzaam leren in het onderwijs naar voren.

Zelf ervaren

De kennisdeling gedurende de workshops smaakt natuurlijk naar meer. Deelnemers aan de Experience Tour op 23 maart ervaren zelf wat de toepassing van C2C in de praktijk betekent. Gedurende deze tour brengt het gezelschap een bezoek aan het C2C ExpoLAB, het Stadskantoor Venlo en AGMI Traffic. Deelnemers aan de Experience Tour zien met eigen ogen de implementatie van C2C.

Registreer nu voor het C2C-Congress Venlo

Enthousiast geworden over C2C en het C2C-Congress Venlo? Bestel dan snel uw tickets om zeker van uw deelname te zijn. Tickets zijn € 150 voor het In Practice Congress op 22 maart. De investering voor de Experience Tour op 23 maart bedraagt € 75. Indien u zowel kennis op wilt doen tijdens het In Practice Congress als C2C in de praktijk wilt ervaren tijdens de Experience Tour is een combinatiedeal aan te raden voor de twee dagen. De investering is slechts € 200.

Agenda: 21, 22 en 23 maart 2017

Locatie: Network Dinner – Domani, Venlo

In Practice Congress – De Maaspoort, Venlo

Experience Tour – diverse locaties, Venlo