AkzoNobel realiseert significante energiebesparing met modernisering chemiefabriek Rotterdam

In het kader van het Energieakkoord tekent AkzoNobel vandaag een 1-op-1 afspraak met het ministerie van Economische Zaken voor de verduurzaming van haar Rotterdamse fabriek. Eerder al tekende AkzoNobel twee soortgelijke afspraken met betrekking tot energiebesparingen in Hengelo en Chemie Park Delfzijl. Het bedrijf is daarmee koploper binnen het Nederlandse Energieakkoord.



AkzoNobel gaat investeren in zogeheten ‘zero gap technology’ voor haar chloorbedrijf in de Botlek. Door deze technologie is het energieverbruik voor de chemische processen in de elektrolysefabriek tot 10% lager. De innovatie in de Botlek levert jaarlijks een besparing op die vergelijkbaar is met het elektriciteitsverbruik van 26.000 huishoudens; bijna genoeg om het Rotterdamse stadsdeel Kralingen-Crooswijk* te voorzien van elektriciteit.

Minister Kamp, Economische Zaken: “Om te komen tot een CO 2 -arme economie in 2050 zijn initiatieven die leiden tot energiebesparing van groot belang. Het is goed te zien hoe AkzoNobel werkt aan innovatieve oplossingen om efficiënter om te gaan met energie. Een initiatief zoals zero gap technology draagt niet alleen bij aan de besparingsdoelen, maar verbetert de concurrentiepositie van de bedrijven door lagere energiekosten en zorgt zo voor een sterkere industrie in Nederland.”

Koploper